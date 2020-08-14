Trump'ın damadı Kushner'den seçim sürecine müdahale: Başkan adayı rapçi West'le buluşup politika konuştuğunu itiraf etti

ABD Başkanı'nın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, Cumhuriyetçilerin desteğiyle bazı eyaletlerde oy pusulalarına girmeyi başaran başkan adayı rapçi Kanye West'le gizli görüşmesinin basına sızması üzerine 'dostça sohbet' diye geçiştirmeye çalıştı. Israrlı sorular üzerine "Daha çok politika konusunda genel bir tartışma yürüttük" dedi.

ABD'de önce Başkan Donald Trump'ın başdestekçisi kesilerek sonra kasımdaki başkanlık seçimlerine temmuzda adaylığını açıklayarak kafaları karıştıran siyah rapçi Kanye West'in bu kez kampanyanın ortasında Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile buluşması tartışma yarattı.

Trump'ın rakibi Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın siyahlardan alacağı oyları bölmek için yarışa katıldığına dair hakkında spekülasyonlar bulunan ve çeşitli eyaletlerde seçim pusulasına girebilmek için Trump bağlantılı Cumhuriyetçi Partili isimlerden destek alan West'le haftasonunda Kolorado eyaletinde biraraya gelen Kushner, buluşmayla ilgili soruların hedefi oldu.

'10 yıldır dostuz'

Beyaz Saray'daki basın toplantısında ünlü rapçiyle başkanlık seçimi kampanyasını da görüşüp görüşmediğine dair sorular yöneltilen damat-başdanışman, West'le 'dostça bir sohbet' yaptıklarını anlattı:

"Kanye benim uzun zamandır, yaklaşık 10 yıldır dostum. Arada sırada değişik konular hakkında konuşuruz. Her ikimiz de Kolorado eyaletindeyken biraraya geldik."

"Pek çok konu hakkında harika sohbet ettik. Ülkede gerçekleştiğini görmek istediklerine dair bazı muhteşem fikirleri var, zaten o yüzden uğraştığı adaylık işine girdi. Ama yine Başkan'ın pek çok meseledeki başarısına hayranlık besliyor. Ve kendisiyle dostça sohbet etmek harikaydı."

'Daha çok politika konusunda genel bir tartışma yürüttük'

Bu açıklamayı tatmin edici bulmayan gazetecilerin West'in başkanlık seçimi kampanyasını görüşüp görüşmediklerini ısrarla sorması üzerine Kushner "Daha çok politika konusunda genel bir tartışma yürüttük" demekle yetindi.

Öncesinde The New York Times gazetesi, ailesiyle birlikte Kolorado'da kampanya ziyareti gerçekleştiren West'in özel olarak Telluride kayak tatil merkezine uçup Kushner ile Trump'ın kızı ve danışmanı olan eşi Ivanka Trump'la biraraya geldiğini yazmıştı.

4 Temmuz'da Twitter'da 3 Kaksım 2020 başkanlık seçimine adaylığını açıklayan, 7 Temmuz'da Forbes'e verdiği mülakatta "Biz kazandığımızda herkesin doğum günü olacak" diye izah ederek Doğum Günü Partisi adı altında bağımsız aday olarak yarışacağını, Wyoming eyaletinden vaiz Michelle Tidball'ın yardımcı adayı olacağını açıklamıştı.

Kovid-19 pandemisinde sığınakta saklandığı gerekçesiyle artık Trump'ı desteklemediğini söyleyen West, danışmanlarının çeşitli eyaletlerde oy pusulasına girmekte geciktiği için adaylıktan vazgeçebileceğinin işaretlerini vermesine rağmen, 15 Temmuz'da Federal Seçim Komisyonuna BDY parti ismiyle adaylık başvurusunu yaptı. 19 Temmuz'da Güney Carolina'daki ilk mitingi geleneksel seçim kampanyasından başka her şeye benzerken, West'in kafası karışık açıklamaları olay oldu.

Ünlü rapçi, geçen hafta Forbes'e verdiği bir diğer mülakatta, adaylığının Biden'ın kampanyasına darbe indirme amaçlı olduğu suçlamalarını yalanlamadı.

West, adaylığını Trump'ın lehine kullanmakla, Kushner de Trump'ın yararına olacak şekilde West'in kampanyasına destek vererek yasadışı faaliyette bulunmakla suçlanıyor.