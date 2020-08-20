Trump: Suudi Arabistan'ın İsrail'le barış anlaşması yapacak bir sonraki ülke olacağına inanıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beyaz Saray'da gazetecilere demeç veren Trump, Suudi Arabistan'ın, İsrail'le barış anlaşması imzalayacak bir sonraki ülke olacağına inandığını söyleyerek, diğer ülkelerin de anlaşmaya dahil olmak istediklerini öne sürdü.

Trump, "Pek çok ülkenin oldukça tez geldiğini görüyorum ve hepsini içeriye aldığınızda nihayetinde İran da gelecek" dedi.

Trump, "Ortadoğu'da barış olacak" ifadelerini kullandı.

'Pompeo'dan BMGK'yi, İran yaptırımlarını yeniden getireceğimiz konusunda bilgilendirmesini istedim'

Öte yandan Trump, ABD yönetiminin BMGK'nin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan snapback mekanizmasını hayata geçirmesine ilişkin açıklamada bulundu.

İran'a yönelik sert adımlar attıklarını vurgulayan Trump, "Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan BMGK'yi, konseyin daha önce askıya aldığı İran yaptırımlarını yeniden getireceğimiz konusunda bilgilendirmesini istedim. Bu snapback ve çok yaygın bir şey değil" ifadelerini kullandı.

ABD'nin iki yıl önce İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini hatırlatan Trump, "Bu anlaşma Barack Obama-Joe Biden yönetiminin dış politika başarısızlığının bir ürünüydü" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'ın El Kaide de dahil birçok terör örgütüne fon sağladığını iddia ederek, bu nükleer anlaşmadan çekilmekle ABD'den İran'a milyonlarca dolar para akışının kesildiğini söyledi.

ABD'nin İran nükleer programının devam etmesine izin veremeyeceğini ifade eden Trump, "ABD'nin İran'ın nükleer silah üretmesini önleyecek BM yaptırımlarını geri getirme hakkı her zaman olmuştur" dedi.