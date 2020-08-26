Senatör Rand Paul: Biden başkan seçilirse ABD'yi korkunç sonuçlar bekliyor

Cumhuriyetçi Parti'nin pazartesi günü başlayan ve yarın sona erecek olan kurultayında yaptığı konuşmada Biden'ı 'savaş yanlısı' olmakla suçlayan Paul, "Sürekli yeni savaş çağrısı yapan Biden, Başkan Donald Trump'ın uzun süre 'yeni neslin en kötü jeopolitik hatası' diye nitelediği Irak savaşına onay verdi" diye konuştu.

Biden'in Sırbistan, Suriye ve Libya'daki savaşları da desteklediğini anımsatan Paul, "Biden'in yeniden savaştan yana karar almasından korkuyorum. Biden yine kanımızı akıtacak ve paramızı heba edecek" iddiasında bulundu.

Trump'ın ise savaşları, çatışmaları sona erdirmeye çalıştığını anlatan Paul, "Ben Trump'ı destekliyorum çünkü o da güçlü Amerika'nın sonsuz savaşlar yürütemeyeceğine inanıyor" dedi.