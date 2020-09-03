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    Vali Cuomo'dan Başkan ve Başkomutan Trump'a yanıt: New York'a dönerse sokaklarda orduyla dolaşması daha iyi olur

    © REUTERS / Brendan McDermid
    ABD
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    Konu:
    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (295)
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    Protestocu şehirlere federal fonları kesmekle tehdit eden bir belge imzalayan Trump'a New York Valisi Cuomo çok sert yanıt verdi: "New York sokaklarında yürümeyi düşünüyorsa korumaları yetmez, orduyla dolaşması daha iyi olur."

    ABD Başkanı Donald Trump'la koronavirüs pandemisi politikaları yüzünden çatışan New York Valisi Andrew Cuomo, Trump'ın isyana dönüşen ırkçılık karşıtı protestolara sahne olan şehirlere federal fonları kesmekle tehdit etmesine çok sert yanıt verdi.

    Aslen New Yorklu Trump'ın şehre dönerse güvenlikte olmayacağına dair gözdağı veren Vali Cuomo, "Kendini korumak için orduyla gelirse iyi olur" mesajını verdi.

    'Vergilerle kanunsuz bölgelerin finanse edilmesine izin vermeyeceğiz'

    Bu çıkışmanın sebebi ise Trump'ın Seattle, Portland, New York, Washington gibi 'kanunsuz şehirlere' federal fonları kesmekle tehdit eden bir belge imzalaması. 

    Beyaz Saray tarafından yayımlanan 5 sayfalık uyarı belgesinde Trump "Yönetimim, federal vergilerden toplanan dolarların, kendilerinin kanunsuz bölge durumuna düşmesine göz yuman şehirlerin finanse edilmesine izin vermeyecek" dedi. 

    'Anarşist bölgelerin listesi yapılacak'

    Belge, Adalet Bakanı William Barr'a 'şiddete ve mala mülke zarar verilmesine izin verilen ve düzenin sağlanması için mantıklı önlemlerin alınmasını reddeden anarşist bölgelerin sınırlarının belirlenip listesinin oluşturulması' talimatını veriyor. 

    'Anarşist bölgelerin federal fonlardan yararlanmasının engellenmesi için yönerge gönderilecek'

    Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russell Vought'a da 'yasaların verdiği maksimum izin çerçevesinde anarşist bölgelerin federal fonlardan yararlanmaları konusunda haklarının kısıtlanması ya da geriye düşürülmelerine yönelik federal kurumların başkanlarına yönerge göndermesi için 30 gün süre' veriyor. 

    Vali: Trump kral değil

    Twitter'dan verdiği ilk tepkide şehirlerin koronavirüs pandemisinin etkilerini atlatabilmek için federal fonlara ihtiyaçlarının olduğunu belirten New York Valisi, Trump için "O bir kral değil. New York şehrini fonsuz bırakamaz. Yasadışı bir numara çekiyor" dedi.

    Basın toplantısı düzenleyerek tonunu sertleştiren Vali Cuomo, aynı zamanda Başkomutan konumundaki ABD Başkanı'nı "New York sokaklarında yürümeyi düşünüyorsa orduyla dolaşması daha iyi olur. New Yorklular onunla herhangi bir işlerinin olmasını istemiyor" sözleriyle hedef aldı.

    Hızını alamayan Cuomo, "New York şehrinde dolaşmaya korumaları yetmez. İnsanlar gözleri onu görsün istemiyor" diye ekledi. 

    'Seçildiğinden beri New York şehrini öldürmek için uğraşıyor'

    Trump'ın federal fonların gözden geçirilmesine yönelik talimatlar verdiği belgenin yasallığına dair şüpheleri olduğunu belirten Cuomo, şunları söyledi:

    "Kendisi aynı tas aynı hamam. Bu haksız, temelsiz, siyasi bir belgedir. Ve yasadışıdır. Ama New York şehrini öldürmeye yönelik yeni bir girişimdir. (Eski başkanlardan) Gerald Ford, 'bırakalım ölsün' demişti. Başkan Trump ise seçildiğinden beri New York şehrini öldürmek için etkin şekilde uğraşıyor."

    'Şaklaban, karikatür'

    New York'ta artan ateş açma ve cinayet vakalarını Trump'ın umursamadığını öne süren Cuomo, şöyle devam etti:

    "Çünkü kendisi New Yorklu, ama New York şehri her zaman onu reddetti. Bir şaklaban olarak New York şehrinden kovuldu, onu en yakından tanıyanlar ondan en az hoşlananlar. New York şehrinde kimse ona saygı duymuyor, kimse onu ciddiye almıyor, sadece bir tabloid karikatüründen ibaret."

    Konu:
    Koronavirüsün yeni merkezi ABD: Toplu mezarlar kazılıyor  (295)
    Etiketler:
    Ordu, korumalar, Koruma, New York, Andrew Cuomo
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