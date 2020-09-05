Usame Bin Ladin'in yeğeni: Sadece Trump, ABD'yi başka bir 11 Eylül'den koruyabilir

Usame Bin Ladin'in İsviçre’de yaşayan öz yeğeni ABD'deki başkanlık seçimlerinde Trump’ı desteklediğini açıkladı. Noor Bin Ladin, Biden-Trump arasındaki rekabette tek çare olarak Trump'ı gördüğünü belirtti.

Usame Bin Ladin'in yeğeni Noor Bin Ladin, 3 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerinde, Donald Trump'ı desteklediğini ve Trump değil de Joe Biden'ın başkan seçilmesi durumunda ABD'nin yeni bir 11 Eylül yaşayabileceğini ifade etti.

Noor Bin Ladin NewYork Post'a verdiği röportajda, 'tek kurtuluşun Trump olduğunu' belirtti. İsviçre doğumlu Bin Ladin, 2020 ABD seçimlerini 'bir nesil için en önemli şey' olarak tanımladı. Bin Ladin'in yeğeni seçimde Donald Trump'ı desteklediğini şu sözlerle açıkladı:

"2015'te aday olduğunu duyurduğundan beri Başkan Trump'ın destekçisiyim. Onu uzaktan takip ettim ve bu adamın kararlılığını takdir ediyorum. Trump yeniden seçilmeli. Sadece Amerika'nın değil, bir bütün olarak batı medeniyetinin geleceği için hayati önem taşıyor.

"Son 19 yılda Avrupa'da meydana gelen tüm terörist saldırılara bakınca bizi tamamen sarsmış. Radikal İslam toplumumuza tamamen sızmış ABD'de solun, bu ideolojiyi paylaşan insanlarla tamamen aynı çizgide olması çok endişe verici."

Kötü şöhretli amcasıyla aynı soyismi taşısa da kendini farklı tanımlayan 33 yaşındaki Noor Bin Ladin, verdiği röportajda kendini tam bir Amerikalı olarak gördüğünü, çocukluğunda 12 yaşındaylen odasının duvarında tam boyutlu bir ABD bayrağının asılı olduğunu ve rüyalarını Amerika'yı karavanla boydan boya gezdiği bir seyahatin süslediğini ifade etti.