ABD, Suudi Arabistan'dan petrol ihracatında son 10 yılın en düşük seviyesini gördü

ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından yayınlanan verilere göre ABD'nin Suudi Arabistan'dan yaptığı petrol ihracatında çok büyük bir azalma yaşandı.

4 Eylül'de biten haftada ondan önceki haftaya kıyasla yüzde 49'luk bir düşüşle günlük ortalama 100 bin varil petrol alan ABD'nin aylık Suudi petrolü ihracatında da üçte bir oranında düşüş kaydedildi.

Petrol satın alma istatistiklerini Haziran 2010'dan beri tutan EIA, en yüksek haftalık değeri 2012'nin ilk haftasında günde 2 milyon 47 bin varille kaydetmişti.