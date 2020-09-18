Trump: Nisan 2021'e dek her Amerikalıya yetecek kadar koronavirüs aşısına sahip olacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Nisan 2021'e dek her Amerikalının aşı olmasına yetecek kadar koronavirüs aşısının ülkede bulunacağını ileri sürdü.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs için üretilen bir aşının bir ay içerisinde 'yüksek risk grubu' içerisinde bulunan Amerikan vatandaşlarına dağıtılabileceğini söyleyen ABD Başkanı Trump, bu söylemini genişleterek, Nisan 2021'e kadar her Amerikalının aşıya erişebilmesine imkan tanınacak kadar aşıya sahip olacaklarını duyurdu.

Trump'ın koronavirüs görev gücü danışmanlarından Scott Atlas, 328 milyon nüfuslu ülkede yıl sonuna kadar 100 milyon doz, 2021'in ilk çeyreğinde ise 700 milyon koronavirüs aşısının kullanıma hazır olacağını söyledi.