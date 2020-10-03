ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcisi ‘Kafkasya’daki durumu’ görüşmek üzere Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avrupa ve Avrasya İlişkileri Müsteşar Yardımcısı Vekili Philip Reeker’in ziyareti sırasında Türk meslektaşlarıyla diğer konuların yanı sıra Kafkasya’daki durumu da ele alacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri temsilcisinin 3-5 Ekim tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’u ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, “Reeker, ABD’nin NATO müttefikimizle ilişkilerini geliştirmek, ayrıca Doğu Akdeniz ve Kafkasya'daki durumu görüşmek üzere Türk meslektaşlarıyla bir araya gelecek” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ziyarete ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Karabağ'da Ermeni güçler ve Azerbaycan arasındaki gerilim, geçen hafta sonu bir kez daha tırmanmıştı.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.