Trump'ın Özel Kalem Müdürü de Kovid-19'a yakalandı

ABD medyasına göre, kişisel yardımcısı olarak ABD Başkanı Donald Trump’a sürekli eşlik eden Nicholas Luna’nın, Trump'ın Kovid-19'dan hastanede tedaviye alınması sonra yaptırdığı koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Trump’ta Kovid-19 tespit edilmesinin ardından etrafında görevli kıdemli ekibinin tamamı cuma günü koronavirüs testi yaptırmıştı.

Başkan’ın ekibinden yakın danışmanı Hope Hicks, Beyaz Saray Danışmanı Kellyanne Conway, kampanya menajeri Bill Stepien ve en son kampanya danışmanı olarak görev yapan eski New Jersey Valisi Chris Christie de testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.