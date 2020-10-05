Beyaz Saray sözcüsü Kayleigh McEnany’nin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Beyaz Saray basın sözcüsü Kayleigh McEnany’nin test sonucu da pozitif çıktı. Diğer taraftan Trump'ın, taburcu edilip edilmeyeceğine ilişkin bugün bir karara varılacağı bildirildi.

Beyaz Saray basın sözcüsü Kayleigh McEnany Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın kaldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nden taburcu edilip edilmeyeceğine ilişkin bugün bir karara varılacağını açıkladı.

Fox televizyonuna telefon bağlantısı gerçekleştiren Meadows, Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini vurgulayarak, "Başkan, Kovid-19 ile mücadele ederken, kendi iş programına da dönmeye hazır" değerlendirmesinde bulundu.

Meadows, "Doktorlar bugün gün içinde bir değerlendirme yapacak ve ardından Başkan Trump, doktorlarına danışarak bugün taburcu olup olmayacağı konusunda bir karara varacak" ifadesini kullandı.

Melania Trump'tan 'kendimi iyi hissediyorum' mesajı

Öte yandan Trump'ın Kovid-19'a yakalanan eşi Melania Trump da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Kendimi iyi hissediyorum ve evde dinlenmeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına teşekkür eden Melania Trump, dualarının Kovid-19 hastaları ve bu virüs nedeniyle yakınlarını kaybeden kişilerle olduğunu vurguladı.

My family is grateful for all of the prayers & support! I am feeling good & will continue to rest at home. Thank you to medical staff & caretakers everywhere, & my continued prayers for those who are ill or have a family member impacted by the virus. — Melania Trump (@FLOTUS) October 5, 2020

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

Trump'ın doktorları son açıklamalarında, ABD Başkanı'nın, sağlık durumunun yeterince iyi gitmesi halinde pazartesi günü taburcu edilebileceğini belirtmişti.