Facebook, Trump'ın 'mevsimsel grip, Kovid-19'dan daha öldürücü' paylaşımını kaldırdı

Facebook, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın, mevsimsel gribin, Kovid-19'dan daha öldürücü olduğunu savunan gönderisini yanlış bilgiler içerdiği gerekçesiyle sildi.

Facebook Sözcüsü Andy Stone, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 ile mevsimsel gribi karşılaştırdığı gönderinin, şirketin 'Kovid-19 yanlış bilgilendirme' kurallarını ihlal ettiği için kaldırdıklarını doğruladı. Trump, gönderisinde mevsimsel gribin Kovid-19'dan daha öldürücü olduğunu öne sürmüştü.

ABD Başkanı'nın Twitter'da da paylaştığı gönderi hala yayındayken, Twitter yetkilileri bu konuda yorum yapmayı reddetti.

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye 30 dakikalık mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı. Trump, pazartesi günü hastaneden taburcu edilmiş ve tedavisine Beyaz Saray'da devam edileceği açıklanmıştı.