Facebook ve Twitter'dan Joe Biden'ın oğlunun e-Postalarıyla ilgili haberlere kısıtlama

Sosyal medya platformları Facebook ve Twitter, New York Post gazetesinin Demokratların ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın oğlunun e-Postalarıyla ile ilgili yaptığı haberin paylaşılmasına sınırlama getirdi.

New York Post gazetesinin ele geçirdiği, Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen e-Postalarda, Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, oğlunun Ukraynalı enerji şirketi Burisma ile ilişkisini ortaya çıkarmasının ardından söz konusu habere ilişkin Twitter ve Facebook'tan yeni bir adım geldi.

Facebook Sözcüsü Andy Stone, yaptığı açıklamada, söz konusu haberin 'doğru bilgi içerme' standartlarına uygunluğunu incelediklerini, bunu yaparken de haberin yayılmasını azalttıklarını belirtti.

Twitter ise söz konusu haberle ilgili bağlantıların ya da görsellerin paylaşılmasını engellediğini duyurarak, bu haberin şirketin 'hacklenme yoluyla elde edilmiş belgelerin paylaşılmaması' ilkesine aykırı olduğunu savundu.

Cumhuriyetçilerden ve Trump'ın seçim ekibinden tepki

Öte yandan, sosyal medya platformlarının bu adımına Cumhuriyetçilerden ve Donald Trump'ın seçim ekibinden tepki geldi.

Missouri Senatörü Josh Hawley, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük teknoloji firmalarının bu seçimleri satın almak istediği hissiyatına kapılıyoruz" ifadesini kullandı.

Trump'ın kampanya ekibi de sosyal medya platformlarını Amerikan seçimine müdahale etmeklele suçladı.

Joe Biden'ın, oğlunun yönetim kurulunda olduğu Ukraynalı şirketle ilişkisi olduğu iddia edilmişti

New York Post gazetesinin söz konusu haberinde, Demokrat Başkan Adayı Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde oğlu Hunter Biden'ın Ukraynalı enerji firması ile ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden kovmaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

e-Postalarda, Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin Mayıs 2014'teki bir e-Postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz?" diye yazdığı ortaya çıkmıştı.

Haberde, Hunter Biden ise buna yanıt olarak o anda Katar'da olduğunu belirttiği ve "Burisma'ya yönelik resmi bir suçlama var mı?" sorusunu yönelttiği, aynı gün içinde Burisma bir duyuru yaparak Hunter Biden'ı da yönetim kurullarına aldıklarını açıkladığı bilgileri yer almıştı.

Pozharskyi'nin, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği e-Postada Joe Biden ile tanıştığını anlattığı, bundan bir süre sonra da Biden'ın Burisma'yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden kovdurduğu iddia edilmişti.