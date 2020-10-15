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    Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıç adayı için Greta Thunberg'ten alaycı paylaşım

    © REUTERS / TT NEWS AGENCY
    ABD
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    İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, ABD Başkanı Trump'ın Yüksek Mahkeme için aday gösterdiği Amy Coney Barrett'ı, Senato'daki onay oturumunda 'iklim değişikliğinin olup olmadığına' yönelik soruyu yanıtlamayı reddetmesi nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.

    ABD'de Senato'daki onay oturumunda senatörlerin sorularını yanıtlayan Donald Trump'ın Yüksek Mahkemeye aday gösterdiği Amy Coney Barrett, iklim değişikliğine ilişkin soruya cevap vermeyi reddetti.

    Barrett 'iklim değişikliğinin olup olmadığına' yönelik kendisine yöneltilen soruya karşılık, "Bu çok çekişmeli bir kamusal tartışma konusu. Bunu yapmayacağım. Kamu meselesi olan bir konu hakkında özellikle de politik olarak tartışmalı bir konu hakkında bir görüş belirtmeyeceğm" dedi.

    Yüksek Mahkeme'de yargıç olması durumunda meslek hayatı boyunca göreceği en büyük davalardan bir kısmının iklim değişkliği ile ilgili olacağı belirtilen Barrett, kendini "Küresel ısınma veya iklim değişikliği konusundaki görüşlerimin yapacağım işle alakalı olduğunu düşünmüyorum" sözleriyle savundu.

    İsveçli genç iklim aktivisti Greta Thunberg ise Twitter'dan alaycı bir paylaşımda bulundu. Thunberg, Amy Coney Barrett'a gönderme yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Adil olmak gerekirse, benim de 'iklim değişikliği hakkında görüşüm' yok. Tıpkı yerçekimine dair herhangi bir "görüşüm" olmadığı gibi ya da dünyanın yuvarlak olması, fotosentez veya evrime dair ...

    Ancak varlıklarını anlamak ve bilmek, 21. yüzyılda yaşamı gerçekten çok daha kolay hale getiriyor."

    ​ABD Yüksek Mahkeme yargıç adayı Barrett'in son onay oturumu tartışmalarla geçti. Oturumda Amy Coney Barrett'in Yüksek Mahkeme yargıçlığı pozisyonuna uygun olup olmadığı ele alındı. Senato'da çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçi senatörler, Barret'in oylamasının, 22 Ekim'de yapılmasına onay verdi.

    ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'de Ruth Bader Ginsburg'ün ölümünün ardından Amy Coney Barrett'ı aday göstermişti.

    Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimi öncesi yeni ismi atamak istediğini söylemişti. ABD Başkanı'nın aday gösterdiği ismin Senato'da onaylanması gerekiyor.

    Etiketler:
    iklim değişikliği, yargıç, Amy Coney Barrett, Greta Thunberg, ABD Yüksek Mahkemesi, Yüksek Mahkeme, ABD
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