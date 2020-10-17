Trump, Kaliforniya'daki yangınlar için yardım yapmama kararından döndü

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, aylardır yangınla mücadele eden eyaletteki zararın karşılanması için Beyaz Saray'ın federal afet yardımı taleplerini onayladığını bildirdi.

Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA), erken saatlerde, eylül ayında çıkan yangınlarda oluşan hasarın 'Kaliforniya eyaletinin baş edemeyeceği büyüklükte olmadığı' gerekçesiyle talebin onaylanmadığını duyurdu.

Trump ile görüşerek sorunu çözen Vali Newsom, yardım için teşekkürlerini ilettiği yazılı açıklamada, "Büyük Afet Bildirgesi talebimizi onaylayan Başkan Trump ile görüşmeyi az önce tamamladım. Hızlı cevabı için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Just got off phone with @realDonaldTrump who has approved our Major Disaster Declaration request.



Grateful for his quick response. https://t.co/rF7VFqSENl — Gavin Newsom (@GavinNewsom) October 16, 2020

Trump, Kaliforniya yönetimini yangınlardan dolayı eleştirmişti

ABD Başkanı Trump, ağustos ayında Pensilvanya'daki mitinginde Kaliforniya'daki orman yangınları için destek taleplerine cevap vermeyecekleri yönünde mesaj paylaştı, yangın bölgesine yaptığı ziyarette de eyalet yönetimini yangınlara karşı yeterince önlem almamakla itham etti.

FEMA'nın reddettiği yardım talebi sonrasında Başkan Trump, Vali Newsom'un telefon görüşmesindeki açıklamalarından ikna olarak 346 milyon dolarlık afet yardım paketini onayladı.

Eylül ayı boyunca devam eden orman yangınları, ay sonunda bin civarında Kaliforniyalıyı evsiz bırakırken farklı bölgelerde çıkan yangınlarda en az 3 kişi hayatını kaybetmiş ve yaklaşık 8 bin kilometrekarelik ağaçlık alan küle dönmüştü.

Kaliforniya Yangın İdaresi'ne göre, yılın başından bu yana çıkan 8 bin 500 civarındaki orman yangınında 16 bin kilometrekareden fazla alan zarar gördü, en az 31 kişi hayatını kaybetti.