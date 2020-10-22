Donald Trump'ı destekleyen 50 Cent: Biden'la 20 Cent olmak istemiyorum

Rapçi 50 Cent, ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Donald Trump'ı desteklediğini ilan ederken, tercihini Demokrat Joe Biden'dan yana kullanmama nedenini de açıkladı.

Independent'ın haberine göre; asıl adı Curtis James Jackson III olan 45 yaşındaki şarkıcı, Twitter'da yaptığı paylaşımda, yüksek vergi planları sebebiyle Biden'ı istemediğini vurgulayarak "Evet, 20 Cent olmak istemiyorum. Yüzde 62 çok, çok kötü bir fikir. Sevmedim bu işi!" ifadesini kullandı.

👀Yeah, i don’t want to be 20cent. 62% is a very, very,bad idea. 😟i don’t like it ! #abcforlife nov 18 #starzgettheapp pic.twitter.com/y9TsSs0o6Q — 50cent (@50cent) October 20, 2020

Biden'ın planının New York'ta en çok kazanan kişiler için vergi oranını toplamda yüzde 62'ye kadar çıkarabileceğini aktaran bir haberin ekran görüntüsünü de paylaşan 50 Cent, hayranlarını Trump için oy vermeye çağırdı.

50 Cent'in 3 Kasım'da yapılacak seçimlere sayılı günler kala Trump'a verdiği destek, Cumhuriyetçi adayın siyahi seçmenlerden oy toplama çabalarının hız kazandığı bir sırada geldi.

Trump'ın 2017'de çıkardığı ve bireyler için federal vergi üst limitini yüzde 39,6'dan 37'ye indiren yasayı tersine çevirmek isteyen Biden, yılda 400 bin dolar ya da fazla gelir elde eden kişiler ve şirketler için vergi oranlarını artırmayı hedefliyor.