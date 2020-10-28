Ulusal Muhafızların konuşlandırıldığı Philadelphia'da 'Wallace'ı kim öldürdü? Adalet yoksa huzur yok' feryadı

Bıçak tutan bipolar siyah gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından iki gece üst üste protesto gösterilerine sahne olan Philadelphia'ya ilave polis çevik kuvvetlerinin yanısıra Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı. Protestolar, Doğu Yakası'nın en büyük şehri New York'a da sıçradı.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kenti, pazartesi günü iki polis memurunun zihinsel sağlık sorunları olan siyah bir genci elindeki bıçağı bırakması emrine uymadığı gerekçesiyle 14 el ateş ederek öldürmesinin ardından, iki gece üst üste protesto gösterilerine sahne oldu. Ancak protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine şehre ilave polis çevik kuvvetlerinin yanısıra Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı.

The @PANationalGuard confirms deployment in Philly: “At the request of Philadelphia County, the Pennsylvania National Guard is staffing several hundred members in Philadelphia to protect the right to peacefully assemble and protest while keeping people safe. — Greg Argos (@GregArgosCBS3) October 27, 2020

...Assisting civil authorities during times of need is one of the core missions of the Guard. Members are well-trained and well-prepared to assist the commonwealth and its communities in any way they can. — Greg Argos (@GregArgosCBS3) October 27, 2020

Demokrat Partili Pennsylvania Valisi Tom Wolf (D), pazartesi gecesi polisin saldırıya uğraması ve dükkanların yağmalanmasını gerekçe göstererek, polisin mülkü korumasına ve olayları bastırmasına yardımcı olması için Ulusal Muhafızları konuşlanmakla yetkilendirdi.

Aerial of Philadelphia, PA currently. Mass amount of cops already staged. Please let them get the assistance they need tonight. Do not let our fine men and women in law enforcement be put in harms way any longer. #Philly pic.twitter.com/Se9irLhONr — Kitty Shackleford (@KittyLists) October 27, 2020

Protestocuları yağma ve soygunla suçlayan polis, ilk geceki çatışmalarda 30 memurun yaralandığını duyurdu.

Philadelphia is going to get ravaged tonight. Already chaos and looting #Philly pic.twitter.com/3Pd1oOL4Qc — Kitty Shackleford (@KittyLists) October 28, 2020

Son sürat polisin üzerine sürülen kamyonetin çarpması sonucu bacağı kırılan polis memurunun kadın olduğu öğrenildi.

İkinci gece barışçı başlayan protestolara karşı müdahale ekipmanlarıyla konuşlanan polis, otobüsler, ekip araçları ve motosikletlerle bölgeye yığıldı.

Motosikletleri üzerlerine sürerek protestocuları barikat hatlarından geri püskürten çevik kuvvet, göstericilerin saldırısına uğradığı gerekçesiyle biber gazı ve cop da kullandı.

Polisin 27 yaşındaki Walter Wallace Jr.'ı öldürdüğü yerin yakınında olan Batı Philadelphia'da salı gecesi siyahların yanısıra başka topluluklardan insanlar da biraraya geldi. Sokaklarda yürüyüş düzenleyen grup, yollarını kesen çevik polise "Walter Wallace'ı kim öldürdü? Adalet olmadan huzur yok. Irkçı polise hayır" diye bağırdı.

Batı Philadelphia'da yaşayan ve protestolara katılan 24 yaşındaki siyah ABD'li Mikal Woods, "Bizi kırıp yok etmek için kurulmuş sistemi yok etmek için buradayız. Onu öldürmek için ateş ettiler, tam 14 kez" diyerek öfkesini dile getirdi.

Woods, "Hayatımın her günü polisten korkuyorum" diye ekledi.

Barışçı yürüyüşe Wallace'ın fotoğraflarını taşıyan ışıklı bir kamyon da eşlik etti. Kamyonda neon ışıklarıyla "Polislerden nefret etmiyorum. Siyahların polis tarafından öldürülmesine sesini çıkarmayan polislerden nefret ediyorum" yazısına yer verildi.

„I don‘t hate cops

I hate that cops

don‘t speak against

the killing of Blacks by cops“#BlackLivesMatter #rassistischePolizeigewaltstoppen

Bild aus @tagesschau pic.twitter.com/Ofpr7Z28a8 — Lady Bitch Ray (@LadyBitchRay1) October 28, 2020

Polis ise 'yaygın yağma olayları meydana geldiği' gerekçesiyle kent sakinlerini nehir kıyısındaki Port Richmond bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.

HAPPENING NOW: Widespread looting in Philadelphia during 2nd night of unrest; Rioters seen clearing out a pharmacy and carrying TVs out of a WalMart



Video via @6abc pic.twitter.com/hBBhDWn3Py — Breaking911 (@Breaking911) October 28, 2020

Philadelphia Acil Durum Yönetimi Ofisi, 'şiddete dönüşen yaygın gösteriler' gerekçesiyle kentin çeşitli yerlerinde yaşayanlara kapalı alanlarda kalmalarını tavsiye etti.

#BREAKING NOW: As widespread looting continues in Philly, this Rite-Aid Pharmacy is now being ransacked. pic.twitter.com/c0UmKt9F1m — Preston Phillips (@PrestonTVNews) October 28, 2020

Batı Philadelphia'da dükkan, mağaza ve işletmelerin korunması için çeşitli barikatlar oluşturuldu, camlarla vitrinler için koruma önlemleri alındı.

This needs some Bennie Hill music. This is an absolute shit show. They don't even care if they leave with the merch they just stole, cars are crashing into each other. What the ever living fuck. Philadelphia, PA #Philly pic.twitter.com/mXpOwkG3PK — Kitty Shackleford (@KittyLists) October 28, 2020

Walter Wallace'ın ailesiyle avukatları, 'gencin bipolar bozukluğunun olduğunu, bununla ilgili kriz geçirdiği için ambulans çağırdıklarını, ama onun yerine polisin geldiğini, eşinin sağlık sorununu açıklamasına rağmen polislerin ateş ettiğini' söyledi.

Wallace ailesi, protestoculara sükunet çağrısı yaptı. Amcası "Şehrimin yerle bir edildiğini görmek istemiyorum. Buna ihtiyacımız yok. Bunu yaparak ailemiz için bir şey çözmüş olmuyorsunuz. Bunu yeğenim adına yapmayın, çünkü o böyle şeyler olmasını istemezdi" dedi.

Walter Wallace protestoları Doğu Yakası'nın en büyük şehri New York'a da sıçradı.

Brooklyn'de patlak veren gösterilerde polise cisimler atılırken polis araçlarına da saldırıldı.

En az 30 protestocunun gözaltına alındığı açıklandı.