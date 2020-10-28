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    Walter Wallace Jr.'ın öldürülmesinin ardından Philadelphia kentinde protesto düzenleyenler polisle karşı karşıya

    Ulusal Muhafızların konuşlandırıldığı Philadelphia'da 'Wallace'ı kim öldürdü? Adalet yoksa huzur yok' feryadı

    © REUTERS / BASTIAAN SLABBERS
    ABD
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    Floyd protestoları: Irkçılık karşıtı gösteriler ABD geneline yayıldı (135)
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    Bıçak tutan bipolar siyah gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından iki gece üst üste protesto gösterilerine sahne olan Philadelphia'ya ilave polis çevik kuvvetlerinin yanısıra Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı. Protestolar, Doğu Yakası'nın en büyük şehri New York'a da sıçradı.

    ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kenti, pazartesi günü iki polis memurunun zihinsel sağlık sorunları olan siyah bir genci elindeki bıçağı bırakması emrine uymadığı gerekçesiyle 14 el ateş ederek öldürmesinin ardından, iki gece üst üste protesto gösterilerine sahne oldu. Ancak protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine şehre ilave polis çevik kuvvetlerinin yanısıra Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı.

    Demokrat Partili Pennsylvania Valisi Tom Wolf (D), pazartesi gecesi polisin saldırıya uğraması ve dükkanların yağmalanmasını gerekçe göstererek, polisin mülkü korumasına ve olayları bastırmasına yardımcı olması için Ulusal Muhafızları konuşlanmakla yetkilendirdi.

    Protestocuları yağma ve soygunla suçlayan polis, ilk geceki çatışmalarda 30 memurun yaralandığını duyurdu.

    Son sürat polisin üzerine sürülen kamyonetin çarpması sonucu bacağı kırılan polis memurunun kadın olduğu öğrenildi.

    İkinci gece barışçı başlayan protestolara karşı müdahale ekipmanlarıyla konuşlanan polis, otobüsler, ekip araçları ve motosikletlerle bölgeye yığıldı.

    Motosikletleri üzerlerine sürerek protestocuları barikat hatlarından geri püskürten çevik kuvvet, göstericilerin saldırısına uğradığı gerekçesiyle biber gazı ve cop da kullandı.

    Polisin 27 yaşındaki Walter Wallace Jr.'ı öldürdüğü yerin yakınında olan Batı Philadelphia'da salı gecesi siyahların yanısıra başka topluluklardan insanlar da biraraya geldi. Sokaklarda yürüyüş düzenleyen grup, yollarını kesen çevik polise "Walter Wallace'ı kim öldürdü? Adalet olmadan huzur yok. Irkçı polise hayır" diye bağırdı.

    Batı Philadelphia'da yaşayan ve protestolara katılan 24 yaşındaki siyah ABD'li Mikal Woods, "Bizi kırıp yok etmek için kurulmuş sistemi yok etmek için buradayız. Onu öldürmek için ateş ettiler, tam 14 kez" diyerek öfkesini dile getirdi.

    Woods, "Hayatımın her günü polisten korkuyorum" diye ekledi.

    Barışçı yürüyüşe Wallace'ın fotoğraflarını taşıyan ışıklı bir kamyon da eşlik etti. Kamyonda neon ışıklarıyla "Polislerden nefret etmiyorum. Siyahların polis tarafından öldürülmesine sesini çıkarmayan polislerden nefret ediyorum" yazısına yer verildi.

    Polis ise 'yaygın yağma olayları meydana geldiği' gerekçesiyle kent sakinlerini nehir kıyısındaki Port Richmond bölgesinden uzak durmaları konusunda uyardı.

    Philadelphia Acil Durum Yönetimi Ofisi, 'şiddete dönüşen yaygın gösteriler' gerekçesiyle kentin çeşitli yerlerinde yaşayanlara kapalı alanlarda kalmalarını tavsiye etti.

    Batı Philadelphia'da dükkan, mağaza ve işletmelerin korunması için çeşitli barikatlar oluşturuldu, camlarla vitrinler için koruma önlemleri alındı.

    Walter Wallace'ın ailesiyle avukatları, 'gencin bipolar bozukluğunun olduğunu, bununla ilgili kriz geçirdiği için ambulans çağırdıklarını, ama onun yerine polisin geldiğini, eşinin sağlık sorununu açıklamasına rağmen polislerin ateş ettiğini' söyledi.

    Wallace ailesi, protestoculara sükunet çağrısı yaptı. Amcası "Şehrimin yerle bir edildiğini görmek istemiyorum. Buna ihtiyacımız yok. Bunu yaparak ailemiz için bir şey çözmüş olmuyorsunuz. Bunu yeğenim adına yapmayın, çünkü o böyle şeyler olmasını istemezdi" dedi.

    Walter Wallace protestoları Doğu Yakası'nın en büyük şehri New York'a da sıçradı.

    Brooklyn'de patlak veren gösterilerde polise cisimler atılırken polis araçlarına da saldırıldı.

    En az 30 protestocunun gözaltına alındığı açıklandı.

    Konu:
    Floyd protestoları: Irkçılık karşıtı gösteriler ABD geneline yayıldı (135)
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