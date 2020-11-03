Katy Perry'den sokakta 'Oy ver' çağrısı

Ünlü şarkıcı Katy Perry, ABD vatandaşlarını oy vermeye teşvik etmek için sokağa çıktı. Kafasına geçirdiği “I voted” (Oy verdim) yazılı pano ile yoldaki araçları selamlayan Perry, sürücülerden eğer oy verdilerse korna çalarak bunu göstermelerini istedi.

California’nın Moorpark bölgesinde pek çok sürücü, Perry’ye korna çalarak karşılık verdi.

36 yaşındaki şarkıcı, o anları sosyal medya sayfasında da paylaştı. Perry, paylaşımına, “Annenize, babanıza, sokakta gördüğünüz tüm yabancılara oy vermelerini söyleyin” notunu yazdı.

Perry, daha önce eşi Orlanda Bloom ile birlikte paylaştığı bir video ile de ABD'lilere oy vermeleri çağrısında bulunmuştu.

Perry'nin yaşadığı California, 9 milyon 763 bin oyla ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyalet olarak öne çıkıyor.