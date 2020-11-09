Trump, Biden'ın görevi devralacağı 20 Ocak'a kadar her hafta İran'a yeni yaptırımlar uygulayacak

Mevcut ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail ve Basra Körfezi ülkeleriyle birlikte seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden ocakta göreve başlamadan önce İran'a karşı çok sayıda yeni yaptırım uygulamaya hazırlandığı belirtildi. Habere göre Trump'ın amacı Biden'ın nükleer anlaşmaya dönmesini engellemek.

Axios haber sitesi, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde Trump yönetiminin giderayak İran'a yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandığını yazdı.

Habere göre ABD'nin İran Özel Temsilcisi Elliot Abrams, kapalı bir toplantıda Trump yönetiminin Biden'ın göreve başlayacağı 20 Ocak'a kadar her hafta yeni yaptırımlar açıklayacağını söyledi.

Bu doğrultuda Abrams, yaptırım planını konuşmak üzere dün İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Şabbat ile bir araya geldi. Abrams'ın bugün İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'yle görüşmesi bekleniyor.

Abrams, İsrail'den sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a geçip bu ülkelerin yönetimiyle de Trump'ın yaptırım planını istişare edecek.

İsrailli kaynaklar, uygulanması planlanan yaptırımların İran'a baskıyı artıracağını ve Biden'ın İran'ın nükleer programına ilişkin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'na (JCPOA) dönüş yapmasını engelleyeceğini ifade etti.