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    Biden'ın kabinesinde yer alacak muhtemel isimler ABD gündeminde

    © REUTERS
    ABD
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    Beyaz Saray'a geçiş hazırlıklarına 500 kişilik bir ekiple başlayan ABD Başkanlığı görevine seçilen Joe Biden'ın kabinesinde yer alacak muhtemel isimler konuşulmaya başlandı.

    Biden'ın kabinesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın beyaz ve erkek ağırlıklı kabinesinden farklı olması ve kabinede çok sayıda kadının yer alması bekleniyor. 

    Joe Biden, hem Demokrat Parti içindeki yenilikçileri hem de birlikte çalışmak istediği Cumhuriyetçileri memnun edecek bir kabine oluşturmayı hedefliyor. 

    New York Times'ın haberine göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) başına getirilecek isimler arasında Tom Donilon, Avril Haines ve Mike Morell yer alıyor. 

    Eski başkanlardan Barack Obama'nın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapan Donilon, 1987 yılından beri tanıdığı Biden'ın 1988'deki ilk başkanlık yarışında seçim kampanyasında çalıştı. Haines de Obama yönetiminde eski CIA Başkan Yardımcılığı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Daha önce Dışişleri Bakanlığında görev yapan Morell ise CIA Başkan Yardımcılığı yaptı ve 2 kez de CIA Başkanlığı görevine vekalet etti.

    ABD Dışişleri Bakanlığına getirilmesi olası isimler arasında William Burns, Chris Coons ve Susan Rice yer alıyor. Rusya ve Ürdün'de büyükelçilik yapan William Burns, Clinton döneminin dışişleri bakanları Warren Christopher ve Madeleine Albright'ın yardımcısı ve özel kalemi görevlerinde bulundu. Biden'a son derece yakın olan Chris Coons ise Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde görev yapıyor. Susan Rice, Obama'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevlerinde bulundu. 

    Savunma Bakanlığı için ise 2'si kadın 3 isim konuşuluyor. Bu isimler arasında Irak'ta 2014'te helikopter kazasında 2 bacağını da kaybeden eski yarbay Tammy Duckworth yer alıyor. Tayland kökenli Illinois Senatörü Duckworth, ayrıca Obama döneminde Gazi İşleri Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

    Savunma Bakanlığı için adı geçen bir diğer kadın aday da Michele Flournoy.  Joe Biden'e seçim kampanyasında savunma konularında danışmanlık yapan Flournoy, Savunma Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu.  Eski İç Güvenlik Bakanı siyahi Jeh Johnson'ın ismi de Savunma Bakanlığı için geçiyor. Pentagon'da hukuk müşavirliği görevinde de bulunan Johnson'ın adı Adalet Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için de konuşuluyor. 

    Adalet Bakanlığı için ise California Başsavcısı Xavier Becerra, eski federal savcı Doug Jones, Demokratik Ulusal Komite (DNC) Başkanı Tom Perez ve eski Atlanta Başsavcı Yardımcısı Ally Yates'in isimleri geçiyor.  Trump yönetiminde 10 gün başsavcı yardımcısı görevinde bulunan Yates, 7 Müslüman ülkeye vize yasağına karşı çıkmasının ardından kovulmuştu. 

    Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevi için de Biden'a üst düzey dış politika danışmanlığı yapan ve Senato Dış İlişkiler Komitesindeki yardımcısı Antony Blinken'ın ismi konuşuluyor.  Blinken, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı görevlerinde de bulunmuştu. 

    Hazine Bakanlığı içinse 2020 Başkanlık seçimlerinin Demokrat aday adaylarından Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve eski ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen'ın isimleri geçiyor. 

    Başkanlık yarışında Biden'ın karşısındaki Demokrat aday adaylarından Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın ismi ise Çalışma Bakanlığı, South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'in adı ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar'ın ismi ise Tarım Bakanlığı için geçiyor.

    Eski savcı olan Klobuchar'ın Adalet Bakanı olabileceği de iddia ediliyor.

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