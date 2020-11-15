Bloomberg: Pompeo, Çavuşoğlu'na 'Benimle görüşmek istiyorsan İstanbul'a gel' dedi

Turlayacağı 7 ülke içinde bir tek Türkiye'de liderlikle görüşmeyecek olan ABD Dışişleri Bakanı'nın sadece İstanbul'da Fener Patriğini ziyaret kararının yarattığı ihtilafı Bloomberg haberleştirdi. Bir Türk yetkili, Çavuşoğlu'nun Ankara davetini reddeden Pompeo'nun Türk mevkidaşından kendisiyle görüşmek için İstanbul'a gelmesini istediğini söyledi.

3 Kasım ABD seçimlerinin kaybedeni gözüken Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eylül sonunda Yunanistan'ı ziyaret edip diplomatik teamüllere aykırı olarak Türkiye'yi es geçmesinin ardından, veda turu niteliğindeki 7 ülkeye ziyaretine Türkiye'yi de dahil etti, ama bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeyi programına almadı.

Pompeo'nun gelecek hafta sadece İstanbul'a gelip Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile görüşeceğini duyurarak yeni bir tartışma yaratmasıyla ilgili haber yapan ABD merkezli Bloomberg haber sitesi, ABD Dışişleri'nden üst düzey bir yetkilinin bakanın Türkiye’deki güzergahının Türk liderlerle görüşmeyi reddettikleri anlamına gelmediğini söylediğini aktardı.

Ancak adının açıklanmaması kaydıyla Bloomberg'e konuşan bir Türk yetkili, farklı bir hikaye anlattı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ankara'ya gelme davetini reddeden Pompeo'nun bunun yerine Çavuşoğlu'dan kendisiyle görüşmek için İstanbul'a gelmesini istedi.

Buna göre Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı'nın giderayak bu soğuk muamelesine gücendi. Çavuşoğlu'nun makamı haberle ilgili Bloomberg'e yorum yapmayı reddetti.

20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da görev devir teslimi beklenirken, Pompeo Fransa, Türkiye, Gürcistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek. Trump henüz seçim yenilgisini kabul etmemişken, Pompeo'nun gideceği ülkelerin liderlerinin çoğu seçimi kazanmış gözüken Demokrat Partili Joe Biden'ı tebrik etti.

Bu duraklarının hepsinde Türkiye hariç ülke liderleriyle biraraya gelecek olan ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in ilhak ettiği Suriye'ye ait Golan Tepelerini ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimlerini de ziyaret ederek, diplomatik teamüllerin ötesinde BM kararlarını ve uluslararası hukuku da çiğneyecek.