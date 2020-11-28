Eski CIA şefi Brennan: Fahrizade suikastı büyük bir suç ve pervasız bir eylem

Eski CIA şefi John Brennan, İran nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesini 'büyük bir suç, pervasız bir eylem ve uluslararası hukukun ihlali' olarak yorumladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde CIA direktörlüğü görevini yapan John Brennan, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Brennan, suikastı, 'büyük bir suç, pervasız bir eylem ve uluslararası hukukun ihlali' olarak değerlendirerek, olayın ölümcül bir misilleme ve yeni bir bölgesel çatışma riski taşıdığını belirtti.

I do not know whether a foreign government authorized or carried out the the murder of Fakhrizadeh. Such an act of state-sponsored terrorism would be a flagrant violation of international law & encourage more governments to carry out lethal attacks against foreign officials. — John O. Brennan (@JohnBrennan) November 27, 2020

Brennan, Tahran'ın Joe Biden yönetimini beklemesi gerektiğini belirterek, "İran yönetimi, sorumluluk sahibi Amerikan liderliğinin küresel ölçekte dönüşünü bekleyecek kadar erdemli olmalı ve potansiyel faillere karşı harekete geçme tavsiyelerine direnmelidir" ifadelerini kullandı.

Fahrizade'nin ölümünde yabancı bir ülkenin onayının veya direkt dahlinin olup olmadığını bilmediğini kaydeden Brennan, "Bu tür bir devlet destekli terörizm, uluslararası hukukun açıkça ihlalidir ve diğer yönetimlerin yabancı yetkililere karşı ölümcül saldırılar düzenlemesini teşvik etmektir" yorumunu yaptı.

Fahrizade'nin öldürülmesinin El Kaide ya da IŞİD liderlerinin öldürülmesinden tamamen farklı olduğunu ifade eden Brennan, suikastın kabul edilemez olduğunu vurguladı.