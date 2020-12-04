Pentagon: Rusya, Çin ve terörizm ABD için önemli tehditler

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Çin, Rusya ve teröristlerin hesaba katılması gereken önemli tehditler olduğunu söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran ve teröristlerin ABD'nin hesaba katması gereken önemli tehditler olduğunu belirtti.

Milley, internetten yayınlanan sanal savunma forumunda yaptığı konuşmada, “Rusya, Kuzey Kore, İran ve teröristler, bir çok şey oluyor ve olmaya devam edecek” ifadesini kullandı.

Milley, Çin'den gelen tehdidin ABD'nin karşı karşıya olduğu önemli bir zorluk olduğunu belirterek, Çin ordusunun önümüzdeki on yıl içinde ABD ordusunun seviyesine gelmeye çalışacağını kaydetti.

Çin’in uzayda, siber alanda ve karada hareket edebilecek güçlü bir ordu kurmayı amaçladığına vurgu yapan Milley, “Planları sadece askeri gücü dengelemek değil, aynı zamanda yüzyılın ortalarına kadar silahlı çatışmaları domine etmek” dedi.