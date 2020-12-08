Trump, Türkiye’ye yaptırım öngören 2021 Savunma Bütçesi tasarısını veto edeceğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, "zayıf" olduğunu belirttiği 2021 Savunma Bütçesi tasarısını Kongre'den geçip önüne gelmesi durumunda veto edeceğini duyurdu. Tasarıda, Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören maddeler de bulunuyor.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin, oldukça zayıf olan ve benim veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasına (NDAA) 'hayır' oyu vereceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

I hope House Republicans will vote against the very weak National Defense Authorization Act (NDAA), which I will VETO. Must include a termination of Section 230 (for National Security purposes), preserve our National Monuments, & allow for 5G & troop reductions in foreign lands! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2020

Trump, söz konusu tasarının sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemenin iptali, ulusal anıtların korunması, 5G için izin ve yurtdışında asker sayısının azaltılması gibi maddeleri içermesi gerektiğini vurguladı.

ABD Temsilciler Meclisi bugün 2021 Savunma Bütçesi'nin son halini oylayacak. Tasarı buradan geçerse Senatoya gidecek. Senatodan da onay alırsa tasarı yasalaşması için Trump'ın onayına sunulacak.

Savunma tasarısında Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngörülüyordu.