Johnny Depp’in ABD’deki hayranlarından Netflix’e tepki: Boykot çağrısı yaptılar

Britanya'nın en çok satan tabloid gazetesi The Sun'a eski eşi Amber Heard'ı 'dövdüğünü' yazdığı için açtığı iftira davasını kaybetmesinin ardından, bazı stüdyolar Depp’le arasına mesafe koymaya başladı.

Son olarak Netflix’in de ABD’de Depp’in filmlerini kaldırmasıyla, aktörün kötü bir ilişkinin kurbanı olduğu ve haksız yere Hollywood’dan uzaklaştırıldığını savunan hayranları, ‘Johnny Depp için adalet’ etiketiyle sosyal medyada harekete geçti.

Platformun ünlü aktörün filmlerini içerikleri arasından kaldırması kimileri tarafından ‘asıl mağdura’ karşı siyasallaştırılmış bir saldırı olarak görüldü. Kimileri de bunu sansür olarak değerlendirdi. Bazı kullanıcılar Netfix’i boykot çağrısı yaptı.

@netflix please do not block Johnny Depp movies. You are performing worst case of discrimination, censorship and policing. — berkus (@berkus) December 24, 2020

Heard'ın ilişkideki asıl kötü taraf olduğuna inanan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı platforma aktrisin filmlerini neden silmediklerini sordu.

Depp'in filmleri diğer bölgelerde platformdaki yerini hala koruyor. Netflix durum hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

@netflix why Johnny Depp Titles are deleted, but not Amber Heard ones??? — am i poser🤔 (@toscaebanaya) December 24, 2020

​