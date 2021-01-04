ABD, iki doz yapılması gereken Moderna aşısını tek doz uygulamayı düşünüyor

ABD hükümetinin aşıları hızlandırmak için bazı insanlara Moderna'nın aşısından yarım doz vermeyi değerlendirdiği ortaya çıktı.

ABD federal aşı programı 'Warp Speed' başkanı Moncef Slaoui, CBS'nin 'Face the Nation' programında yaptığı açıklamada, yetkililerin aşılama sürecini hızlandırmak için bazı insanlara tek doz aşı yapmayı değerlendirdiğini söyledi.

Yetkililerin Moderna ve Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile fikir hakkında görüşmelerde bulunduğunu söyleyen Slaoui, "Moderna aşısı için 18 ile 55 yaş arasındaki kişilere yarı doz vermenin, aşılanan insan sayısını iki katına çıkarma hedefine tam olarak ulaşmak anlamına geldiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca, tek dozun da çift dozla aynı etkiyi yarattığını söyledi.

Konuyla ilgili Moderna ile FDA'ya ise henüz ulaşılamadı.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise, geçen cumartesi sabahı itibarıyla ülkede 4 milyon 225 bin 756 kişinin aşılandığı, 13 milyon 71 bin 925 doz aşının ise dağıtımının gerçekleştirildiği belirtildi.