Trump, seçim sonuçlarını protesto mitinginde konuşuyor

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerinde hile olduğunu iddia ederek düzenlediği 'Çalmayı Durdur' mitingi için destekçileri başkent Washington DC'de için bir araya geldi.

ABD'de geçtiğimiz sene 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde rakibi Demokratların adayı Joe Biden'a karşı kaybeden Cumhuriyetçilerin adayı mevcut Başkan Donald Trump, seçimlerde hile olduğunu öne sürmeye devam ediyor.

Trump geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün başkentte miting yapacağını duyurmuş, “Washington DC’deki büyük protesto mitingi saat 11.00’de yapılacak” demişti.

Trump destekçileri, Kongre tarafından seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığının tescil edilmesinden saatler önce Trump'a destek için ABD'nin dört bir yanından başkentteki Beyaz Saray'ın önüne akın ediyor. Kentte güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Şu ana kadar çıkan olaylarda 6 polis memuru yaralanırken, 10 kişi de gözaltına aldı.

Trump'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Sizler bu ülkeyi inşa eden milletsiniz, yıkan değil.

- Biden diyor ki, "'Önce Amerika' politikası güdeceğim". Neyden bahsediyorsunuz? Yapacaksan bile bunu söyleme değil mi? İnanılmaz.

- Seçim sürecimiz yolsuzluklarla doluydu. Bu ülke tarihinde böyle bir şey görülmedi. Dünya ne diyor biliyor musunuz? Bağımsız ve özgür bir seçimimizin olmadığını söylüyorlar. Bağımsız ve özgür medyamız yok. En büyük sorunumuz bu.

- Amerikan halkı artık bu yolsuz sahte medyaya inanmıyor. Bu ülkedeki tüm güvenilirliklerini yitirdiler.

- 4 yıl öncesine oranla milyonlarca daha fazla oyumuz var. Gerçek sonuçları ve bizim kazanacağımızı onlar da biliyor. Bana ‘oylarını 63 milyondan 66 milyona çıkartırsan hiç bir şekilde kaybedemezsin’ demişlerdi. Biz 75 milyon aldık. Biz kaybetmedik. Burada Joe’nun 80 milyon oy aldığına inanan var mu burada? Üçüncü dünya ülkelerine bakacak olursanız onların seçimleri bile daha dürüst. Dün akşamki seçimlerde bile ellerinde kutularla kafaları kesik tavuk gibi koşuyorlardı. Bizi susturamayacaklar.

- Bu onbinlerce kişiye, polise, çok iyi iş çıkaran gizli servise teşekkür edelim. Eyaletler yeniden oyları istiyor. Oylar eyaletlere geri gidecek. Dolayısıyla biz başkan, siz de dünyanın en mutlu halkı olacaksınız.

- Mike’la konuştum ve ona asıl cesaret gerekenin hiçbir şey yapmamak olduğunu söyledim. Çünkü bir şey yapmazsak 4 yıl boyunca seçimi kaybeden bir başkanımız olacak. Hepinizi farklı eyaletlerden geldiniz. Bu harika bir hareket. Bu ülkede daha önce böyle bir şey olmamıştı. Hepinize çok teşekkür ederim.

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