New York Times muhabiri Sputnik V aşısı yaptırdı

The New York Times gazetesi için bir makale yazan gazeteci Andrew Kramer, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından yaptırdığını belirtti.

The New York Times gazetesinde yayınlanan makalede Kramer, Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen Rus Sputnik V aşısını yaptırdığını anlattı.

Aşıyı yaptırma kararını testleri analiz ettikten sonra aldığını belirten Kramer, şüphecilerin aşı ile ilgili başlıca sorularının hızlı tescil nedeniyle ortaya çıktığını, ancak kendisinin, yaptığı incelemeden sonra aşı bileşiminin güvenilirliğine ikna olduğunu ifade etti.

Kramer, “Görünüşe göre test sonuçları, Rus bilim insanlarının gerçek bir başarısı olarak nitelendirilebilir” vurgusunu yaptı.

Aşının erişilebilir olduğuna ve Rusya’daki hastanelerindeki iyi lojistiğe dikkat çeken gazeteci, Rusya'da aşılama sürecinin ABD ve diğer ülkelerin aksine net ve ‘karışıklık olmaksızın’ organize edildiğinin altını çizdi.

Kramer ayrıca doktorların uyarmış olduğu şiddetli baş ağrısı ve yüksek ateş gibi yan etkileri kendisinin yaşamadığını anlattı.

Dünya çapında aşılama süreci ile ilgili siyasi tartışmalara şüphe ile yaklaştığını ve aşının hızlı tescilini ‘politize edilmiş’ bulduğunu itiraf eden Kramer, ancak yine de okurlarına Sputnik V aşısının Belarus, Arjantin ve diğer ülkelere tedarik edildiğini, oysa ciddi herhangi bir sonucun şimdiye kadar biliniyor olacağını dikkate almalarını önerdi.

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyada Kovid-19'a karşı tescilli ilk aşı olma özelliğine sahip Sputnik V’nin uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki gözlenmedi. Aşı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Sputnik V, tescil sonrası çalışmadaki son kontrollerde veri analizinin sonuçlarına göre yüzde 91.4, ağır vakalarda ise yüzde 100 verimlilik gösterdi.