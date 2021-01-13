ABD'de bir günde rekor can kaybı: CNN muhabiri gözyaşlarını tutamadı

ABD’de bir gün içerisinde 4 bin 402 kişinin ölümüyle birlikte, salgının başlangıcından bu yana bir gün içerisinde en fazla ölüm vakası kaydedildi.

Koronavirüs ölümlerinin en fazla yaşandığı ABD'de günlük ölüm rekoru kırıldı.

Aşılama çalışmalarının başlatıldığı ve 9.3 milyon kişiye koronavirüs aşısının yapıldığı ülkede, dün 4 bin 402 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Bu rakam salgının başlangıcından bu yana ulaşılan en büyük ölüm oranı.

New York Times'a göre, bu rakamlar aynı zamanda ABD'de her üç dakikada bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği anlamına geliyor.

Yetkililere göre ayrıca, salgından en kötü etkilenen yerlerden New York’a şu ana kadar 1.2 milyon doz aşı gönderilmesine rağmen 605 bin kişiye aşı yapılabildi.

'Kimse bunu yaşamamalı'

ABD'de koronavirüsle ilgili son durumu açıklayan CNN muhabiri Sara Sidner ise, hastanelerde durumun çok kötü olduğunu söylediği esnada gözyaşlarını tutamadı. Sidner ayrıca, "Kimse bunu yaşamamalı. Aile üyelerinizi, arkadaşlarınızı, komşularınızı öldürmemek için üzerinize ne düşüyorsa yapmalısınız" ifadelerini kullandı.

Kovid-19 Ürkütücü Rakamlar



Gözler Başkentte olsada,ABD Kovid-19'da kötü bir ders veriyor



ABD Son 24 Saate:4197 can kaybı+ 131bin yeni vaka



Toplam can kaybı: 400bine gidiyor



Kaliforniya kötü günler yaşıyor. Başarılı CNN muhabiri göz yaşlarını tutamadıhttps://t.co/ZcxzzRsl9L pic.twitter.com/zNT597tZ7i — ALI CINAR (@ALICINAR) January 13, 2021

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