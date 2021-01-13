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    ABD’de başkan seçilen Donald Trump’ın oğlu Eric Trump

    Oğlu Eric'e göre Trump'la iş yapanların sözleşmeleri iptal etmesi 'liberallerin aforoz kültürünün sonucu'

    © AFP 2020 / MOLLY RILEY
    ABD
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    ABD Kongresi'ne saldırı sonrası Trump Organization'la sözleşmelerin birer birer iptal edilmesine, Eric Trump 'liberallerin aforoz kültürünün (cancel culture) bir parçası' tepkisini gösterdi. Misillemeleri önemsemediğini belirten oğul Trump, babasının kendisini dünyanın sonuna kadar takip edecek yüz milyon destekçisi olduğunu söyledi.

    ABD seçimlerini kaybettiğini tescilleyen Kongre'ye destekçilerini saldırtması üzerine anayasal suç işleyip işlemediği tartışılan Başkan Donald Trump'a, PGA'nın Trump golf kulübünde şampiyona düzenlemeyi iptal etmesinden bankaların Trump'ın şirketlerine artık borç vermeyeceklerini duyurması ve New York Belediyesi'nin Trump Organization ile ilişkileri kestiğini açıklamasına dek birbiri üzerine kötü haberler geliyor. 

    Trump'ın olası siyasi varisleri arasında adı geçen oğlu Eric ise bu misillemeleri 'liberallerin aforoz kültürünün (cancel culture) bir parçası' olarak niteledi. 

    Siyasi aktivist, komplo teorisyeni, reality TV kişiliği, iş insanı gibi unvanları bulunan Eric Trump, The Associated Press haber ajansına verdiği mülakatta, babasının başkanlıktan ayrılırken arkasında 'kendisini dünyanın sonuna kadar takip edecek milyonlarca seçmen tarafından desteklenen güçlü bir marka oluştuğunu' söyledi.

    Babası 4 yıl önce başkan seçildiğinde 500'den fazla şirketten oluşan Trump Organization'ı ağabeyi  Donald Jr. ile birlikte yöneten Eric Trump, "Aforoz kültürü çağında yaşıyoruz, ama bu, bu hafta başlayan bir şey değil, bize ve diğerlerine yıllardır yaptıkları bir şey. Onlarla anlaşmazlık içindeyseniz, sizden hoşlanmıyorlarsa, seni mahkum edip aforoz ediyorlar" dedi. 

    New York'taki Trump Tower'da bulunan ofisinden telefonla AP'ye konuşan Eric Trump, herkesin Trumplarla iş anlaşmalarını feshettiğinin hatırlatılması üzerine, milyarlarca dolarlık malvarlığına karşı minimal borcu 400 milyon dolar olan organizasyon için bunların önemli tehditler olmadığını, nakit ihtiyacının her zaman emlak imparatorluğundan karşılanabileceğini, Başkan'ın sadık tebaasını daha hiç saymadığını anlattı.  

    "Yüz milyon Amerikalının dünyanın sonuna kadar takip edeceği bir adamdan söz ediyoruz" vurgusu yapan oğul Trump "Amerika tarihindeki en büyük siyasi hareketi yarattı, elinin altında sonsuz fırsatlar var" iddiasında bulundu.

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