Sabah yazarı: Trump'ı saf dışı eden küreselci Sorosçular 'demokrasi havarisi kesilenlerin foyalarını ortaya çıkardı

Sabah yazarı Bercan Tutar, 'ABD'nin 'özgürlük putu' da yıkılıyor' başlığıyla yayımlanan yazısında önce askeri ve ekonomik hegemonyası sarsılan ABD'nin şimdi de kültürel gücünün en önemli sütunlarından 'özgürlük ve demokrasi' mitinin yıkılmaya başladığını söyledi.

"3 Kasım 2020'deki seçim darbesiyle Donald Trump'ı saf dışı eden küreselci Sorosçuların konvansiyonel ve dijital medyada devreye soktuğu sansür mekanizması, demokrasi havarisi kesilen bu kesimlerin foyalarını bütün çıplaklığıyla ortaya çıkardı" diyen Tutar, özellikle Trump destekçilerinin 6 Ocak 2021'deki Kongre baskının, 'iktidarı hileyle ele geçiren Demokratların sansürcü, ırkçı ve jakoben yüzünün görülmesini sağladığını' ileri sürdü.

Gelecek dört yıl boyunca ABD'de tek parti yönetimi olacağını ifade eden Tutar, şöyle devam etti:

"Liberalizmi savunan Biden liderliğindeki Demokrat Parti , Beyaz Saray 'daki Başkanlık koltuğu yanında ABD Kongresi'nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ile Senato 'da da Cumhuriyetçilere karşı üstünlük sağlamış durumda.

liderliğindeki , 'daki Başkanlık koltuğu yanında ABD Kongresi'nin iki kanadı olan ile 'da da karşı üstünlük sağlamış durumda. Böylece ABD'de 2009'dan bu yana ilk kez hem Beyaz Saray hem Temsilciler Meclisi hem de Senato, Demokratların kontrolüne geçecek. Bu üstünlüğe rağmen yine de büyük bir korku içindeler. Çünkü Trumpizm olgusu, uykularını kaçırıyor. Kongre baskınından sonra her tür özgürlüğü ayaklar altına alan bir şiddetle hareket etmeleri bunun kanıtı."

Tutar, paniğin çok büyük olduğunu ve bunun sonucunda Trump taraftarlarının online olarak açtığı yardım kampanyası 'GoFundMe' sitesinin yasaklandığını belirtti. "Twitter ve Facebook'un Trump ve taraftarlarına uyguladığı dijital soykırıma Google da Trump'ın YouTube hesabını askıya alarak katıldı" ifadesini kullanan Tutar, şunları kaydetti:

"Yazılı ve görsel kartel medyası ise Hitler'e ve Amerikan beslemesi eli kanlı üçüncü dünya diktatörlerine benzettiği Trump'ı şeytanlaştırmada hiçbir ilke ve sınır tanımıyor.

'İlginç olan Irak, Afganistan, Suriye, Libya, Kamboçya ve Mısır'a reva gördükleri barbarlığın benzerini kendi ülkelerinde devreye sokmaları'

Biden tarafından ' vatan haini yerli teröristler ' diye ilan edilen Trumpçılara sosyal medya devleri tam bir kültürel soykırım uyguluyor. Bunu da özgürlük adına yapıyorlar. Burada ilginç olan Irak, Afganistan, Suriye, Libya, Kamboçya ve Mısır'a reva gördükleri barbarlığın bir benzerini kendi ülkelerinde de çekinmeden devreye sokmalarıdır.

' diye ilan edilen Trumpçılara sosyal medya devleri tam bir kültürel soykırım uyguluyor. Bunu da özgürlük adına yapıyorlar. Burada ilginç olan Irak, Afganistan, Suriye, Libya, Kamboçya ve Mısır'a reva gördükleri barbarlığın bir benzerini kendi ülkelerinde de çekinmeden devreye sokmalarıdır. Zaten Biden'ın yemin eder etmez ilk işi ' yerli terörizm yasası ' çıkarmak olacak. Hedef Trumpizm'in kökünü kurutmak. Fakat işi çok zor. Devasa manipülasyon mekanizmasına rağmen halkın yüzde 50'si Biden'ın seçimleri çaldığına inanıyor.

' çıkarmak olacak. Hedef Trumpizm'in kökünü kurutmak. Fakat işi çok zor. Devasa manipülasyon mekanizmasına rağmen halkın yüzde 50'si Biden'ın seçimleri çaldığına inanıyor. Louis Brandes'in de işaret ettiği gibi Amerikalı elitlerin artık bir karar vermesi gerek... 'Ya birkaç kişinin elinde toplanmış servet ya da demokrasi. İkisine birden sahip olamazsınız.' Ve Amerikan ırkçı elitleri kararını verdi. Onlar da tıpkı cahiliye dönemi Arapları gibi dara düşünce ilk olarak demokrasi ve özgürlük putlarını yemeyi tercih etti. Russell Mokhiber ile Robert Weissman'ın 2005'te çıkardığı 'Economik Apartheid in America/ABD'de Ekonomik Apartheid' kitabında 250 yıllık Amerikan projesinin neden başarısız olduğu anlatılır."

'Azledilsin veya edilmesin, Trump yapacağını yaptı'

Yazarların para ve gücün ABD'yi toplumsallaştırıp bir ulus haline getiremediğinin altını çizdiğini, bunun önündeki en önemli bariyerin de ekonomik sömürü mekanizması olduğunu vurguladığını aktaran Tutar, "Yazarlar bunun önündeki en önemli bariyerin de ekonomik sömürü mekanizması olduğunu vurguluyorlar. Nitekim silikon aşiretlerinin şahsi çıkar takıntısı, Amerikalıların rüyasını yine kâbusa çevirdi. Richard Sennett de 2006'da basılan 'The Culture of the New Capitalism/Yeni Kapitalizmin Kültürü' adlı çalışmasında iblislerce yönetilen ABD'nin huzur bulmasının imkansızlığına değinir" diye yazdı. Tutar yazısını şöyle noktaladı: