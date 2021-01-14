ABD'de Olimpiyat şampiyonu yüzücü de Kongre baskınında yer almakla resmen suçlandı

Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta başkent Washington DC'deki Kongre binasına düzenledikleri saldırıyla ilgili resmen suçlananlar arasında Olimpiyat Oyunları'nda 2 altın madalya kazanmış şampiyon yüzücü Klete Keller de var.

ABD'de yüzme sporuyla ilgili SwimSwam sitesinin Klete Keller'in Kongre baskınında yer aldığını duyurmasının ardından New York Times gazetesi Twitter'da yayımlanan baskın videolarında şampiyon yüzücüyü tanıyan 12'den fazla kişiden görüş aldı.

ABD milli takım ceketiyle gelmiş

Buna göre Kongre'nin göbeğinde vandallık yapan kalabalığa tepeden bakan uzun boylu kişinin Keller olduğunu söyleyenler, üzerindeki ABD milli takım ceketinin tanınmasını kolaylaştırdığını belirtti. Olimpiyat şampiyonu yüzücü videolarda herhangi bir şiddet eylemine karışırken görülmedi.

Klete Keller, who won five Olympic swimming medals, including two relay golds, has been charged for his alleged participation in the Capitol riot last week https://t.co/7MVL9UNgQ8 — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 13, 2021

FBI, boyuna, Kolorado eyaletinden aldığı ehliyetin fotoğrafına ve mili takım ceketine bakarak Keller'in baskında yer aldığını tespit etti.

Olympic gold medal swimmer Klete Keller has been identified in this video. The athlete, who was spotted in this clip by former teammates, was wearing a U.S. Olympic team jacket. pic.twitter.com/SL1gUpSiih — 🎙Dr. Comments-A-Lot 🇺🇸🇨🇺 (@WDCreports) January 13, 2021

Hakkında üç suçlama var

Washington DC'deki mahkemde hazırlanan iddianamede Keller, kanun uygulayıcıların resmi görevlerini yerine getirmelerini engelleyerek sivil itaatsizlikte bulunmak, giriş kısıtlaması olan yere yasal izin olmaksızın bile bile giriş ihlali yapmak, Kongre'ye cebren girmek ve içerde kamu düzenini bozan davranışlarda bulunmakla suçlandı.

Klete Keller, a two-time Olympic gold medalist, faces federal charges that include disorderly conduct and obstructing law enforcement, for his actions in last week’s deadly riot at the Capitol. https://t.co/XOarcH73r9 — The New York Times (@nytimes) January 13, 2021

Şimdiki halde şampiyon yüzücünün sosyal medya hesapları askıya alınmış durumda, ancak SwimSwam bunun öncesinde Başkan Donald Trump'a destek sunan paylaşımlarla dolu olduklarını yazdı.

ABD medyası, gözaltında olup olmadığı netleşmeyen Keller'e ulaşamadıklarını belirtti.

UPDATE: Klete Keller, an Olympic gold medal swimmer who wore his U.S. team jacket to the Capitol riot, has also been arrested https://t.co/8C6f2QHiuH — The Daily Beast (@thedailybeast) January 13, 2021

ABD'li efsane yüzücü Michael Phelps'in takım arkadaşı da olan Keller, 2004 Atina Olimpiyatı'nda 4x200 serbest stil yüzme yarışında Avustralyalı altın madalyalı yüzücü Ian Thorpe'u geçerek ABD takımını şampiyonluğa taşımıştı. Üç Olimpiyat'ta aynı tip yarışta bir tane daha altın olmak üzere 4 madalya kazanmıştı.

Five-time Olympic swimming medalist Klete Keller was charged with participating in the riot at the Capitol after video emerged that appeared to show him among those storming the building. Keller won two gold medals in the 4x200-meter freestyle relay. https://t.co/5mwNCBMkeg — The Associated Press (@AP) January 13, 2021

'ABD milli takımının değerlerini temsil etmiyor'

Keller'in resmen suçlanmasının ardından, ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi, şampiyon yüzücünün adını anmadan bir kınama açıklaması yayımladı.

Açıklamada 'Kongre'deki isyancıların eylemlerinin güçlü dille kınandığı ve ne ABD'nin ne de ABD milli takımının değerlerini temsil ettikleri' dile getirildi.