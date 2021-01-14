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    2006 Pan Pasifik yüzme şampiyonasında 200 metre serbest stilde altın madalya kazanan ABD'li Klete Keller kürsüde poz verirken

    ABD'de Olimpiyat şampiyonu yüzücü de Kongre baskınında yer almakla resmen suçlandı

    © REUTERS / Jason Reed
    ABD
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    Konu:
    ABD’de başkanlık kaosu (41)
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    Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta başkent Washington DC'deki Kongre binasına düzenledikleri saldırıyla ilgili resmen suçlananlar arasında Olimpiyat Oyunları'nda 2 altın madalya kazanmış şampiyon yüzücü Klete Keller de var.

    ABD'de yüzme sporuyla ilgili SwimSwam sitesinin Klete Keller'in Kongre baskınında yer aldığını duyurmasının ardından New York Times gazetesi Twitter'da yayımlanan baskın videolarında şampiyon yüzücüyü tanıyan 12'den fazla kişiden görüş aldı. 

    ABD milli takım ceketiyle gelmiş

    Buna göre Kongre'nin göbeğinde vandallık yapan kalabalığa tepeden bakan uzun boylu kişinin Keller olduğunu söyleyenler, üzerindeki ABD milli takım ceketinin tanınmasını kolaylaştırdığını belirtti. Olimpiyat şampiyonu yüzücü videolarda herhangi bir şiddet eylemine karışırken görülmedi. 

    FBI, boyuna, Kolorado eyaletinden aldığı ehliyetin fotoğrafına ve mili takım ceketine bakarak Keller'in baskında yer aldığını tespit etti. 

    Hakkında üç suçlama var

    Washington DC'deki mahkemde hazırlanan iddianamede Keller, kanun uygulayıcıların resmi görevlerini yerine getirmelerini engelleyerek sivil itaatsizlikte bulunmak, giriş kısıtlaması olan yere yasal izin olmaksızın bile bile giriş ihlali yapmak, Kongre'ye cebren girmek ve içerde kamu düzenini bozan davranışlarda bulunmakla suçlandı.

    Şimdiki halde şampiyon yüzücünün sosyal medya hesapları askıya alınmış durumda, ancak SwimSwam bunun öncesinde Başkan Donald Trump'a destek sunan paylaşımlarla dolu olduklarını yazdı.

    ABD medyası, gözaltında olup olmadığı netleşmeyen Keller'e ulaşamadıklarını belirtti.

    ABD'li efsane yüzücü Michael Phelps'in takım arkadaşı da olan Keller, 2004 Atina Olimpiyatı'nda 4x200 serbest stil yüzme yarışında Avustralyalı altın madalyalı yüzücü Ian Thorpe'u geçerek ABD takımını şampiyonluğa taşımıştı. Üç Olimpiyat'ta aynı tip yarışta bir tane daha altın olmak üzere 4 madalya kazanmıştı.

    'ABD milli takımının değerlerini temsil etmiyor'

    Keller'in resmen suçlanmasının ardından, ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi, şampiyon yüzücünün adını anmadan bir kınama açıklaması yayımladı.

    Açıklamada 'Kongre'deki isyancıların eylemlerinin güçlü dille kınandığı ve ne ABD'nin ne de ABD milli takımının değerlerini temsil ettikleri' dile getirildi.

    Konu:
    ABD’de başkanlık kaosu (41)
    Etiketler:
    işgal, Baskın, Saldırı, Donald Trump, ABD Kongresi, altın madalya, Şampiyon, yüzücü, Klete Keller, Olimpiyatlar, Yaz Olimpiyatları, Olimpiyat Oyunları, ABD
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