ABD Ticaret Bakanlığı Rusya dahil 5 ülke ve Venezüella lideri Maduro'yu ‘düşman’ olarak tanımladı

'Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Hizmetleri (ICTS) Tedarik Zincirinin Güvence Altına Alınması' başlıklı kararname, bilgi teknolojileri alanındaki anlaşmalara yönelik denetimi sıkılaştırma fırsatını veren yeni kurallar getiriyor.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı Sekreteri Wilbur Ross’un açıkladığı yeni kuralların, ülkenin bilgi ve iletişim teknolojileri tedarik zincirine istikrar ve güven sağlayacağı ve bu amaçlar doğrultusunda, 6 yabancı ülke hükümetini 'düşman' olarak belirlediği ifade edildi. Söz konusu ülkelerin Çin, Rusya, İran, Kuzey Kore, Küba ve Venezüella lideri Nikolas Maduro olduğu belirtildi.

Ross, Başkan Donald Trump’ın göreve geldiği ilk günden itibaren tüm ABD’lilerin güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduğunu ve yeni kuralların, ABD’yi ön planda tutma ve 'kötü aktörleri' sorumlu tutma çabalarında çok önemli bir an olduğunu söyledi.

Ross, “ICTS tedarik zincirinin agresif bir şekilde güvence altına alınması, ABD vatandaşlarını ve işletmelerini, kişisel bilgilerin veya hassas verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini kötü niyetli dış düşmanlar ve ABD’ye zarar vermek isteyenler tarafından zayıflatabilecek güvenlik açıklarına karşı koruyacak” ifadesini kullandı.