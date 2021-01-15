New York'ta otobüs köprüden sarktı: 8 yaralı

ABD'nin New York kentinde yolcu taşıyan şehir içi seferi gerçekleştiren otobüs gece saatlerinde yoldan üst geçitte asılı kaldı.
Kazanın Cross Bronx ve Major Deegan otoyolları arasındaki kavşakta meydana geldiği ifade edildi.
New York İtfaiye Departmanı (FDNY), kazada 8 yolcunun hafif şekilde yaralandığını, otobüs şoförünün ise hastaneye kaldırıldığını belirtti.
FDNY tarafından yayınlanan görüntüde, otobüsün ön kısmının geçitten aşağı sarktığı görülüyor.
Video from University Ave and the Cross Bronx Expressway where FDNY members continue to operate on scene for a tandem bus that crashed through a barrier onto a lower roadway. pic.twitter.com/Q0Y0vW7WmT— FDNY (@FDNY) January 15, 2021
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