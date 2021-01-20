ABD'nin 46. Başkanı seçilen Biden yemin ederek göreve başlayacak: Washington'da devir teslim töreni heyecanı

ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden bugün Washington'da Kongre binasının önünde TSİ ile saat 20.00'de başkanlık yemini edecek. Yoğun güvenlik önlemleri altında ve Kovid-19 salgınının gölgesinde gerçekleşecek olan yemin töreninde Joe Biden'ın ABD'nin 46. başkanı olarak ilk konuşmasını yapması bekleniyor.

Joe Biden'ın Kongre binasının önüne kurulan özel platformda düzenlenecek törenle başkanlık yemini edecek. Kamala Harris'in ise 49. Başkan Yardımcısı olarak yemin edeceği törende Biden'ın yaklaşık 20 dakikalık bir konuşma yapması bekleniyor.

Katılımın çok sınırlı tutulduğu törenle göreve başlayacak olan Joe Biden, ABD'nin seçilen en yaşlı başkanı olurken Donald Trump ise halefinin yemin törenine katılmayan ilk ABD başkanı olarak tarihte yer alacak.

Koronavirüs önlemleri ve Kongre binasına yapılan saldırı dolayısıyla diğer devir teslim törenlerinden farklı olarak yemin töreni 30 yıl sonra ilk kez açık havada gerçekleştiriliyor.

#Canlı: ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden için Beyaz Saray’da yemin töreni düzenleniyor https://t.co/OZJJJ5nUO1 — AA Canlı (@AACanli) January 20, 2021

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