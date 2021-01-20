Trump'ın uyduğu tek gelenek: Oval Ofis'te Biden'e mektup bıraktı

Beyaz Saray'daki 4 yılında ABD'yi alt üst eden Trump'ın başkanlıktan giderken yerine getirdiği tek gelenek selefine mektup bırakmak oldu.

ABD'de başkandan başkana iktidar devri geleneğini kıran ve kendi yerine seçilen Joe Biden'ın yemin törenine katılmaksızın Washington'dan ayrılan Donald Trump'ın 'selefin halefe mektup bırakması geleneğini' ise yerine getirdiği belirtildi.

İçeriği merak konusu

45. Başkan Trump'ın Beyaz Saray'ı terk etmeden önce Oval Ofis'te 46. Başkan Biden için bir mektup bıraktığını teyit eden Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, mektubun içeriğini açıklamayıp "45 ile 46 arasında bir mektup" demekle yetindi.

Trump'ın Yardımcısı Mike Pence de Biden'ın Yardımcısı Kamala Harris'e mektup bıraktı.

ABD'de giden başkanın gelen başkana seçim kavgasını bir kenara bırakıp görevde başarılar dilediği not bırakması geleneği var. Notta genellikle selef halefine bu görevin önemini ve ödülleriyle beraber gelen zorluklarıyla yalnızlığı anlatıyor.

Her fırsatta 'ABD'yi yeniden muhteşem yapmakla' övünen Trump'ın 'Başkan' sıfatıyla son mektubunun içeriği merak konusu oldu.

Selefi Barack Obama'dan nefretini gizlemeyen ve Obama yönetiminin tüm icraatlarını 4 yılda tersine çeviren Trump, diğer yandan 20 Ocak 2017'de Beyaz Saray'a adım attığında, ilk siyah ABD Başkanı'nın kendisine bıraktığı mektuptan çok memnun kalmıştı.

Obama demokratik kurumları koruma tavsiyesinde bulunmuştu

Mektubunda Trump'a Başkan'ın Batı Kanadı'nın 'sadece geçici bir mukimi' olduğunu hatırlatan Obama, şunları yazmıştı:

"Bu, bizi, hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı, eşit koruma ve sivil özgürlükler gibi atalarımızın uğruna savaştığı ve can verdiği demokratik kurumlarla geleneklerin koruyucuları yapar. Günlük siyasetin itme-çekme etkisi ne olursa olsun, demokrasimizin bu araçlarını en azından bulduğumuz kadar güçlü bırakmak bize düşüyor."

Trump takdir etmişti

Trump 'Başkan' sıfatıyla verdiği ilk röportajda Obama'nın mektubunu 'takdir ettiğini' belirtmişti:

"Uzundu. Karmaşıktı. Düşünce doluydu. Zaman alacak bir işti. Ve bunu takdir ettim. Onu aradım ve teşekkür ettim."