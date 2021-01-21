Biden: Kovid-19 ölümleri şubatta toplam 500 bine ulaşabilir

ABD Başkanı Joe Biden, görevi devralmasının ardından Beyaz Saray'da ilk konuşmasını gerçekleştirerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizine değindi.

Biden, yaptığı açıklamada, iyileşmeye kadar 'işlerin daha da kötüye gitmeye devam edeceğini' dile getiren "Bu karmaşaya bir gecede girmedik ve yaşananları tersine çevirmemiz aylar alacak" ifadelerini kullandı.

Yeni çabaların etkisini göstermesine kadar virüs kaynaklı vaka ve ölümlerde artışın devam edeceğini belirten Biden, Kovid-19'a bağlı ölümlerin önümüzdeki ay toplamda 500 bine ulaşabileceğini kaydetti.

Kürsüde, yönetiminin 198 sayfalık Kovid-19'la mücadele planını eline bulunduran Biden, ayrıca 'yardım yolda' mesajını verdi.

© REUTERS / Jonathan Ernst ABD Başkanı Joe Biden, görevi devralmasının ardından Beyaz Saray'da ilk konuşmasını gerçekleştirdi.

ABD Başkanı, görevdeki ilk 100 gününde ana hedefinin 100 milyon Amerikalıyı aşılamak olduğunu ifade ederek, bu amaç doğrultusunda mümkün olan her şeyi yapacaklarını belirtti.

Biden, ayrıca tıp uzmanlarının paylaştığı maske kullanımının nisan ayına kadar 50 bin kişinin hayatını kurtarabileceği yönündeki tahminini hatırlatarak, federal binalarda maske kullanımının zorunlu olmasına yönelik bir kararname imzaladığını ve yakında aynı kararın otobüs, tren ve uçaklarda da geçerli olacağını kaydetti.

Maske takmanın 'vatanperver bir eylem' olduğuna vurgu yapan ABD Başkanı, "Yapabileceğimiz en iyi şey bu, aşılardan daha önemli" dedi.

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