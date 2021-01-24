Kaliforniya'da koronavirüse karşı aşı olduktan sonra hayatını kaybeden kişinin ölümü soruşturuluyor

Kaliforniya eyaletinde yer alan Placer kasabasında koronavirüse karşı aşı olmasının birkaç saat sonrasında hayatını kaybeden bir kişinin ölümünün federal düzeyde soruşturulduğu belirtildi.

Placer kasabasının şerifinin ofisi tarafından Facebook üstünden yapılan açıklamada, 21 Ocak’taki ölümünün birkaç saat öncesinde koronavirüs aşısı olduğu bilinen bir kişinin hayatını kaybetme sebebi hakkında çeşitli düzeylerde soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Soruşturmanın sürüyor olması nedeniyle şimdilik ölüm sebebi hakkında bir şey söylemenin mümkün olmadığı da açıklamada belirtiliyor.

Placer County Public Health and the Placer County Sheriff-Coroner Division were recently notified of the death of an... Placer County Sheriff's Office paylaştı: 23 Ocak 2021 Cumartesi

Açıklamada, söz konusu kişinin geçen aralık ayında test yaptırdığında koronavirüs pozitif olduğunun anlaşıldığı bilgisi de yer aldı.

Fox televizyonu ise söz konusu kişiye Moderna’nın mı yoksa Pfizer’in mi aşısının uygulandığının bilinmediğini aktardı.