YouTube Trump'ın yasağını uzatma kararı aldı

Sosyal medya devi YouTube, Kongre Baskını sonrası süresiz olarak askıya alınan Donald Trump'ın hesbına ilişkin kararı uzatma yoluna gitti.

Karara göre hesabı askıya alınan eski başkan Trump çevrimiçi olup yayınlanan gönderileri görebilcek ancak herhangi bir paylaşımda bulunamayacak. Karara göre, kullanıcıların kanalda yorum paylaşması veya gönderi beğenmesi de engellendi.

Şirket, Trump'a yönelik bu engelin ne zaman kalkacağına dair bir bilgi vermedi.

YouTube, Kongre Binası'nda gerçekleşen şiddet eylemlerinin ardından 12 Ocak'ta Trump'ın hesabını, "devam eden şiddet potansiyeli" ihtimalini gerekçe göstererek süresiz olarak askıya alacağını duyurmuştu.