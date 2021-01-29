Kongre saldırısının 'boynuzlu şamanı': Bize ihanet eden Trump'a karşı tanıklık yapmak istiyorum

ABD'de başkanlık seçimini kaybettiğini kabul etmeyen Donald Trump'ın 6 Ocak'taki mitinginin ardından Kongre'ye saldıran güruhun en öne çıkan figürü olan 'mızraklı-boynuzlu şaman' Jake Angeli'nin kendisini aldatılmış hissettiği, Trump'a karşı ifade vermek istediği öğrenildi.

Gerçek adı Jacob Anthony Angeli Chansley olan aşırı sağcı komplo teorisi örgütü QAnon'un 'şamanı', başkent Washington DC'de yargılanacak. Chansley'nin avukatı Albert Watkins, müvekkilinin, Temsilciler Meclisi'nin Kongre saldırısını kışkırtmaktan azledilmesine karar verdiği Trump'ın Senato'da 8 Şubat'ta görülmeye başlanacak davasında eski Başkan aleyhine ifade vermek istediğini açıkladı.

Kamu düzenini bozmak ve kamusal mülke zarar vermek suçlamalarından gözaltına alınan Chansley'nin Trump'ın giderayak onlarca kişiye af çıkarmasına rağmen, Kongre saldırısıyla ilgili gözaltına alınanlar için af çıkarmamasını 'ihanete uğramak' olarak değerlendirdiği belirtildi.

Kongre saldırısına 'korkunç derecede sevdiği' Trump'ın çağrısıyla katıldığını belirten 'boynuzlu şaman', "Başkanımın çağrısına uydum. Bizden yapmamızı istediği şeyi yaptım. Tüm vatanseverlerin orada olmasını o istedi" dedi.

FBI'ın Kongre saldırısına katıldığını teşhis ettiği 400 zanlıdan yakalanan 135'i içinden bazıları 'Trump'ın emirlerini yerine getirdikleri' yönünde ifade verdi.

'İsyana teşvik' suçlamasıyla yargılanacak Trump'ın dava sonunda yapılacak oylamada suçlu bulunması için 100 üyeli senatoda 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Trump'ın suçlu bulunması halinde 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olması ihtimali tehlikeye girer.