ABD’de Pelosi’yi 'kafasından vurmak isteyen' kadın tutuklandı

ABD Federal Hükümeti, 6 Ocak’ta Kongre Binası’na düzenlenen baskınla ilgili olarak 2 kadını tutukladı. Aralarından birinin, protesto sırasında, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’yi vurma niyetinde olduğu iddia edildi.

Washington Post’un haberinde, Dawn Bancroft ve arkadaşı Diana Santos-Smith, 6 Ocak’taki Kongre Binası baskınıyla ilgili suçlardan dolayı FBI tarafından tutuklandı.

İki kadının, Kongre Binası’ndan çıktığı sırada onları görüntüleyen video kaydının 12 Ocak’ta FBI’nin eline geçtiği ifade edildi. FBI’den bilgi alan kolluk kuvvetleri, kadınların kimliklerini tespit ederek onları gözaltına aldı.

Dawn Bancroft, 6 Ocak’ta Kongre Binası girişinde çektiği ve iddiaya göre çocuklarına gönderdiği videoda, “Kongre Binası’nı bastık… İçeriye girdik, işimizi yaptık… Nancy’yi (Pelosi) lanet olası beyninden vurmak için aradık, ama bulamadık” ifadesini kullandı.

FBI’nın iddiasına göre, Kongre Binası’na baskınla ilgili yetkililere yalan söyledikleri ortaya çıkan kadınlara, sınırlı erişime sahip bir binaya izin olmadan girmek ve holiganlığa başvurarak veya binada kamu düzenini bozarak devlet faaliyetlerine engel oluşturma dahil 3 federal suçlama yöneltildi.