ABD'de polis 9 yaşındaki siyah kız çocuğuna biber gazı sıktı

ABD'de yine polis şiddeti tartışılıyor. 9 yaşındaki bir kıza kelepçe takılıp biber gazı sıkılması yerel yetkililerin de tepkisini çekerken polis sendikası 'başka çare olmadığını' savundu.

ABD'nin New York eyaletinin Rochester şehrinde polisin 9 yaşındaki siyah bir kız çocuğuna kelepçe takıp biber gazı sıktığı görüntüler tartışma yarattı.

Polis Şefi Yardımcısı Andre Anderson adı belirtilmeyen kızın ciddi bir akıl sağlığı sorunu yaşadığını, kendisinin ve annesinin hayatına son vermekle tehdit ettiğini aktardı. Bunun üzerine 29 Ocak Cuma günü polis ekipleri annenin çağrısı üzerine eve gitti. Teşkilatın yayınladığı vücut kamerası görüntülerine göre polis kıza kelepçe takıp kızı araca sokmaya çalıştı, direndiğinde de biber gazı kullandı.

A 9-year-old girl was handcuffed and pepper sprayed by police officers responding to a report of "family trouble" in Rochester, New York, on Wednesday, according to Rochester Deputy Police Chief Andre Anderson. https://t.co/CbXETwbw9r — CNN International (@cnni) February 1, 2021

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Body camera footage shows a 9 year old girl yelling repeatedly that she needs to see her dad before getting into a cop car. She is eventually pepper sprayed by Rochester police. A warning, the video may be hard to watch. Story from @13WHAM https://t.co/s2F9h7hDEE — Conor Wight (@ConorWightTV) January 31, 2021

Polis bu müdahalenin 'gerekli' olduğunu savunsa da Belediye Başkanı Lovely Warren bu müdahaleyi kınadı ve soruşturma sözü verdi. Dün basın toplantısı düzenleyen Warren "Videodan, çocuklarımızı ve aileleri desteklemek için daha çok şey yapmamız gerektiği anlaşılıyor. 10 yaşında bir çocuğum var. O bir çocuk, bebek. Bir anne olarak görmek istemeyeceğiniz bir video" ifadelerini kullandı.

​Rochester şehir konseyi üyeleri de polisin müdahalesini kınayıp polis yerine akıl sağlığı profesyonellerinin olaya müdahil olması gerektiğini söyledi.

Yerel polis şefi Cynthia Herriott- Sullivan da polisin aşısı güç kullanımına başvurduğunu itiraf etti: "9 yaşındaki bir çocuğa biber gazı sıkılmak zorunda kalınmasında sakınca olmadığını söylemeyeceğim. Öyle değil."

Rochester, NY: Police pepper spray a handcuffed 9 year old Black girl. The girl is clearly distressed and says "i want my dad." The female officer threatens pepper spray and the male officer says "just pepper spray her at this point" pic.twitter.com/xbkyIbajDv — /r/2020PoliceBrutality (@r2020PB) February 1, 2021

​Öte yandan yerel polis sendikası başkanı Mike Mazzeo ise söz konusu memurların hareketini savundu, 'kısıtlı kaynakların' polisi bu yöntemi kullanmaya ittiğini belirtti: "Buradaki sorun şefkat veya empati yoksunluğu değil. Çok zorlu bir durumla baş etmeye çalışıyoruz. Bu bir TV dizisi değil, Hollywood filmi değil. Birine yalnızca kelepçe takıp emirlere uymalarını sağlayabiliyor değiliz."