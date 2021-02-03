Beyaz Saray'dan Kalın ile Sullivan arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan araısndaki telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray, Sullivan'ın Kalın'a 'S-400 alımının NATO'nun bütünlüğünü ve etkinliğini zayıflattığına dair endişelerini dile getirdiğini' kaydetti.

Beyaz Saray, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasındaki telefon görüşmesi hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Sullivan, Biden yönetiminin ABD ile Türkiye arasında bağları yapıcı bir şekilde tesis etme, iş birliği alanlarını genişletme ve ihilafları etkili bir şekilde yönetme arzusunun altını çizdi" ifadelerine yer verildi.

Sullivan'ın, Biden yönetiminin NATO aracılığıyla transatlantik güvenliği güçlendirme niyetini aktardığı belirtilen açıklamada, yetkilinin, yönetimin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımının 'NATO'nun bütünlüğünü ve etkinliğini zayıflattığına dair endişelerini dile getirdiği' kaydedildi.

Öte yandan Yunanistan ile Türkiye arasındaki diyalog sürecine değinilen açıklamada, "Bay Sullivan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in, Kıbrıs konulu müzakereleri sürdürme planlarına verdiği desteği dile getirdi" denildi.

Açıklamada ayrıca, Sullivan'ın Biden yönetiminin demokratik kurumları ve hukukun üstünlüğünü destekleme konusundaki geniş taahhüdünün altını çizdiği ifade edildi.

Bunun yanı sıra açıklamada, Kalın ile Sullivan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve iklim değişikliği gibi küresel zorluklar konusunda iş birliği ve karşılıklı endişeye neden olan bölgesel konularda yakın bir biçimde görüş alışverişinde bulunmada hemfikir oldukları belirtildi.