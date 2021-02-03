ABD Dışişleri'nden Türkiye açıklaması: Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde meydana gelen gözaltılardan endişe duyduklarını ve 'cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınadıklarını' söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasına karşı düzenlenen gösteriler ve öğrencilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Öğrencilerin ve göstericilerin gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz" diyen Price, "Cinsel azınlıklara karşı nefret söylemini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması ve Kabe fotoğrafı sonrası öğrencilerin tutuklanmasına karşı protesto gösterileri sürüyor.

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde yapılan gösteriler sırasında gözaltına alınan 51 kişinin 30'unu tutuklama, 12'sini konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol, 9'unu yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü ve çevresinde 1 Şubat'ta gerçekleştirilen protestolarda 51 kişinin 'kişi hürriyetini yoksun kılma, kamu malına zarar verme ve 2911 sayılı Kanun'a muhalefet etmek' suçlarından gözaltına alındığı belirtilmişti.