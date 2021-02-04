ABD Kongresi’ne Navalnıy nedeniyle Rusya’ya yaptırım tasarısı sunuldu

ABD’li senatörlerin Kongre’ye sunduğu yasa tasarısında, Rusya’nın biyolojik silah kullanımıyla ilgili uluslararası kuralları ihlal edip etmediği belirlenmesi teklif ediliyor. Tasarıda, yanıtın olumlu çıkması durumunda, Rus yetkililere karşı önlemler öngörülüyor. Ayrıca Rus politikacı Boris Nemtsov cinayetiyle ilgili tespitin yapılması teklif ediliyor.

Tasarı, demokrat senatörler Ben Cardin, Chris Coons, Chris Van Hollen ve Dick Durbin ile cumhuriyetçiler Mitt Romney ve Marco Rubio tarafından destek gördü.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Navalnıy davasıyla ilgili yorum yapan yabancı politikacılara, uluslararası hukuka saygı gösterme ve kendi ülkelerinin sorunlarıyla ilgilenme çağrısında bulunmuştu.