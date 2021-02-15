Floyd protestolarında bütçesi kesilip memurları kaçan Minneapolis polisine şiddet tavan yapınca 6.4 milyon dolar verildi

ABD'de polisin George Floyd cinayetinin ve tetiklediği protestoların merkezi Minneapolis'te polis teşkilatına yeni memur alımı için 6.4 milyon dolarlık ilave fon verildi. Oysa protestolar sırasında polis teşkilatının dağıtılmasını destekleyen belediye meclisi, aralıkta polis bütçesinden 8 milyon dolar kesintiyi oy birliğiyle kabul etmişti.

George Floyd protestolarının ardından onlarca polisin istifa ettiği ya da izne çıktığı Minneapolis şehrinde şiddet ve suç oranlarının yükselişe geçmesi karşısında, belediye meclisi, polis teşkilatına ilave 6.4 milyon dolar verilmesini oybirliğiyle kabul etti.

Öncesinde polis teşkilatı, meclise, şiddet dalgasıyla baş edecek memuru olmadığı için bütçesinin artırılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Ateşli silahlarla vurulanların sayısı yüzde 250 arttı

Şehirde 2021'in ilk üç haftasında ateşli silahlarla vurulanların sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 250 arttı. Aynı kıyaslamada tecavüzlerdeki artış yüzde 22'yi, soygunlardaki artış yüzde 59'u buldu.

Minneapolis releases $6.4mn to police to hire new recruits, as depleted force struggles with soaring crime after calls to defund



https://t.co/wtfurQRdSX pic.twitter.com/Yo21TCmkvY — RT (@RT_com) February 15, 2021

Travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle raporlular

Minneapolis polis teşkilatından geçen yıl 60 polis istifa etti, halihazırda görevde olan 817 memurdan 155'i -çoğu George Floyd protestolarından kaynaklanan travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle- raporlu durumda, bu yıl da istifa eden memurlar oldu.

Polis teşkilatını terk etme eğilimi, Siyahların Yaşamları Önemlidir (Black Lives Matter) protestolarının polisin finanse edilmesine son verilerek lağvedilmesi çağrılarının, Minneapolis'in bulunduğu Minnesota eyaletinin vekili Rashida Tlaib dahil Demokrat Parti'nin ilerici milletvekilleri tarafından desteklenmesine koşut gelişti.

2 ay önce polis bütçesinden 8 milyon dolar kesinti onaylanmıştı

George Floyd protestolarının zirve yaptığı dönemde Minneapolis belediye meclisinin bazı üyeleri de polisin fonlanmasına son verilmesi ve dağıtılmasına destek açıklamış, yerine kamu güvenliği teşkilatının kurulmasını önermişti. Bu tartışma, aralık ayında polis teşkilatının bütçesinden 8 milyon dolar kesinti yapılmasının oy birliğiyle kabul edilmesine kadar uzanmıştı.

Belediye meclisi üyesi Steve Fletcher, o zaman polis bütçesinde kesintiyi överken "Gelecekte daha şefkatli ve etkin kamu güvenliği kurmak yolunda ileriye dönük büyük bir adım" demişti.

'Adam öldürme vakaları çözülemiyor'

Gelgelelim geçen yılın sonunda Minneapolis polis teşkilatının suç soruşturma birimi şefi Charlie Adams, memur sıkıntısı ortaya çıkmadan evvel adam öldürme vakalarının yüzde 50'sini çözebildiklerini, artık bu oranın yüzde 41'e düştüğünü açıklamıştı.