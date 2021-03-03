ABD'nin 18 eyaletinde evsizler, aşılama kampanyalarına dahil edilmiyor

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC), koronavirüs konusunda özellikle evsizleri 'yüksek risk' olarak kabul etmesine rağmen, ABD'de 18 eyalet, Kovid-19 aşılama kampanyalarında evsizlere öncelik vermedi.

Ulusal Eyalet Sağlık Politikası Akademisi tarafından yürütülen araştırmada, ABD'nin Minnesota, Illinois ve Maryland başta olmak üzere 18 eyaletinde bulunan evsizlerin aşılama kampanyalarına dahil edilmediği görülüyor.

Up to 18 US states haven’t prioritized Covid vaccines for homeless, study finds https://t.co/6UDKsBoIXT — Guardian news (@guardiannews) March 3, 2021

​Ulusal Evsizler Koalisyonu İcra Direktörü Donald Whitehead, evsizlerin genellikle tıbbi bakıma, maskelere veya enfekte olmaları durumunda karantina altına alınma hizmetlerine erişemediklerini belirtti.

Whitehead, "Tıbbi sağlık ve maske imkanları gibi ihtiyaçları karşılanmayan evsiz nüfusu, ciddi hastalık riskleriyle karşı karşıya” açıklamasında buılundu.

Kronik rahatsızlıklar konusuna da değinen Whitehead, “Evsizlerin diyabet ve astım gibi hastalıklarda dezavantaj yaratan koşullarla karşı karşıya kalmaları onları ciddi risk altında bırakabilir” ifadelerini kullandı.

The Guardian’a verdiği röportajda Whitehead, “ABD’de 3.5 milyon evsiz var. Bunların çoğu aşısız bırakılıyor ve bu yıl sonunu beklemeleri söyleniyor. Bu insanların gerekli bakım ve aşılama çalışmalarına ihtiyacı var” diye belirtti.

Ulusal Eyalet Sağlık Politikası Akademisi'nde program direktörlüğü görevinde bulunan JillRosenthal da, eyaletlerin aşı programlarına ilişkin olarak, “Aşı kaynakları gelişmeye devam ederken, her eyalette dağıtım planlarında bazı hareketlilikler görüldüğünü belirtmekte fayda var. Bu nedenle, aşılanan gruplarda daha fazla değişiklik olabilir” ifadelerini kullandı.

Rosenthal, Connecticut ve Massachusetts de dahil olmak üzere sadece birkaç eyaletin, evsizlerin aşılanmasına başladığını açıkladı. Bu çalışmaya henüz başlamamış eyaletler için “Bu, nüfusu halihazırda aşılayan diğer eyaletlerden en iyi uygulamaları öğrenmenin ve böylece de sığınaklarda yaşayanlara ve sokakta yaşayanlara daha etkili bir şekilde ulaşabilmelerinin en iyi yolu olacaktır" açıklamasında bulundu.