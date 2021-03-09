NASA, Mars'taki yaşamın sırrı için Salda Gölü'nde çalışmalara devam etmek istiyor

NASA, uzay aracı Perseverance'ı göndermeye hazırlanırken araştırmacıların Burdur'da bulunan Salda Gölü'nin Jezero Krateri ile benzer mineral ve kaya yapısına sahip olduğunu belirtmişlerdi.

Reuters, NASA'nın Perseverance'ı kızıl gezegene göndermesinin ardından konuyu tekrar gündeme getirerek uzmanların Salda Gölü'ne ilişkin çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

NASA'da Yardımcı Yönetici Thomas Zurbuchen, ajansa yaptığı açıklamada "Salda, bize Marsla ilgili öğrenebileceğimiz ve sorgulayabileceklerimize dair güçlü bir rehber olacak" ifadelerini kullandı.

Habere göre, Perseverance ekibinden uzmanlar, Salda'daki mineral ve kaya yapılarını Jezero Krateri'nde elde edecekleri mikrobiyalitlarla karşılaştırmak istiyor.

Zurbuchen, eğer Perseverance sayesinde Mars yüzeyinden yeni yapılar elde ederlerse bunları Salda Gölü'ndekilerle kıyaslamak istediklerini belirterek, "Yeni bulgular elde ettiğimizde benzerlikleri ve farklılıkları ortaya çıkarmak için Salda'yı ziyaret edebiliriz. O göle sahip olduğumuz için gerçekten memnunuz, çünkü uzun bir süre onunla bağlantımız olacak gibi görünüyor" diye konuştu.

NASA, 18 Şubat'ta Mars görevinden önce yaptığı açıklamada, Salda Gölü'nde NASA ekibi tarafından yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarını paylaşmıştı. Açıklamada, "Türkiye'nin güneybatısındaki bir gölün, Mars'taki bir çarpma krateri ile çok fazla ortak yanı olduğunu düşünmeyebilirsiniz, ancak iki havza benzer mineraloji ve jeoloji içerir. Aslında, Salda Gölü, bir zamanlar bir göl içerdiği düşünülen Jezero Krateri'nde bulunanlara benzer karbonat mineralleri ve biriktirme özellikleri (deltalar) içeren dünyadaki bilinen tek göldür" denmişti.

Araştırma 2019'da yapıldı

Purdue Üniversitesi'nde gezegen bilimci ve Perseverance bilim ekibinin üyesi olan Briony Horgan ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden meslektaşları, kıyı şeritlerini ve çevresini incelemek için 2019 yazında Salda Gölü'ne gitmişti. Ekip, Jezero'da yaşam arayışına rehberlik etmek için Salda Gölü'ndeki mikrobiyal ve jeolojik süreçleri daha iyi anlamayı amaçlamıştı. Horgan'ın yüksek lisans öğrencisi Bradley Garczynski'nin Salda Gölü'nde çektiği ve Perseverance ekibinin Jezero Krateri'nde bulmayı umduğu bazı özellikleri gösteren fotoğraflar var.

Araştırmacılar, NASA'nın Mars Keşif Gezgini'nden alınan verileri kullanarak, bilim adamlarının eski bir gölün kıyı şeridi olduğuna inandıkları Jezero Krateri'nin batı kenarlarında bir su havzası mineralleri ve muhtemelen karbonat karışımı tespit etmişti. Horgan ve meslektaşları, bu birikintilerin Salda Gölü'ndekilere benzer olup olmadığını öğrenmeyi amaçlıyor.