ABD'den itiraf: Brezilya'ya Sputnik V aşısı almaması için baskı yapıldı

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Washington'un Brezilya'ya Rus Sputnik V aşısı almaması konusunda baskı yaptığını itiraf etti. Rus tarafı, insanların hayatlarının kurtarılması için ülkelerin birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.

2020 Yıllık Raporu'nu yayınlayan ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Küresel İlişkiler Ofisi'nin (OGA), ABD'nin, Rusya, Küba ve Venezüella da dahil çeşitli ülkelerin Amerika kıtasındaki etkisini azaltmak amacıyla diplomatik ilişkilerini kullandığını belirtti.

Bakanlık, OGA'nın bölgedeki ülkeleri Rusya, Küba ve Venezüella gibi kötü niyetli ülkelerden yardım almaktan vazgeçirmek için diplomatik güçlerin pekiştirilmesi ve teknik ve insani destek sunulması konularında diğer hükümet kurumlarıyla koordineli bir şekilde hareket ettiğini raporladı.

Çalışmalarla ilgili örnekler veren bakanlık, OGA'nın Sağlık Ataşesi Ofisi'nin Brezilya'yı Rus Kovid-19 aşısını reddetmeye ikna etmek için kullanıldığını, Kübalı doktorların yardımını kabul eden Panama'ya ise ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin teknik desteğinin sunulduğunu bildirdi.

Rusya: Hayat kurtarmak için birlikte çalışmalıyız

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Brezilya'ya baskı yapıldığını itiraf etmesiyle ilgili bir açıklama yapan Sputnik V'nin Twitter hesabı, "Ülkelerin insanların hayatlarını kurtarmak için birlikte çalışmaları gerektiğine inanıyoruz. Aşıları değersizleştirmeye yönelik çabalar etik dışı ve birçok cana mal oluyor" diye vurguladı.