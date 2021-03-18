Beyaz Saray: Başkan Biden, Putin hakkında kullandığı 'katil' ifadesi sebebiyle pişman değil

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya lideri Vladimir Putin ile ilgili tartışmalı sözlerinin ardından, Beyaz Saray'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Basın toplantısı düzenleyen Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında kullandığı 'katil' ifadesi dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığı sorusuna, "Hayır. Başkan, doğrudan sorulmuş bir soruya doğrudan bir yanıt verdi" cevabı verdi.

Reporter: "Does President Biden regret calling Vladimir Putin a killer?"



White House Press Secretary Jen Psaki: "Nope. The president gave a direct answer to a direct question." pic.twitter.com/F5t1z802GA — USA TODAY (@USATODAY) March 18, 2021

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