CIA, Sovyetleri dinlemek için kedi eğitmeye çalışmış: 'Söz geçiremeyince' program iptal edildi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA), Soğuk Savaş döneminde Sovyetlerden bilgi sızdırmak için casus kediler yetiştirmeye çalıştığı ortaya çıktı. 20 milyon dolara (yaklaşık 167 milyon lira) mal olan ve yıllarca süren proje, gizliliği kaldırılmış bir dizi belge ve Soğuk Savaş istihbarat topluluğunun diğer kaynakları sayesinde öğrenildi.

ABD ile SSCB arasındaki Soğuk Savaş döneminde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Sovyetler Birliği’nden bilgi sızdırmak için kedileri casus olarak eğitmeye çalıştığı ortaya çıktı.

İlk görev başarısız oldu

Akustik Kedicik (Acoustic Kitty) adı verilen proje 1960'larda başladı ve cerrahi yöntemlerle kedinin vücuduna mikrofon, verici, pil ve anten yerleştiridi. Bu şekilde kedinin çevresinden ses kaydetmesi ve duyduklarını CIA ajanlarına iletmesi amaçlandı.

NTV'nin aktardığına göre, ilk Acoustic Kitty görevi ise ABD’nin başkenti Washington’daki Wisconsin Caddesi'ndeki Sovyetler Büyükelçiliği'ninin dışındaki bir parkta konuşan iki adamı dinlemekti. Kedi parkın yakınlarda serbest bırakıldı, ancak bir taksi tarafından ezildi. Bununla birlikte, ilk casus kedi görevi başarısız olsa da Akustik Kedicik projesi için çalışmalar devam etti.

İlk kez 2001 yılında açıklandı

2013 yılına gelindiğinde ise CIA Teknik Servis Ofisi'nin eski Direktörü Robert Wallace kedilerin gerektiği gibi davranması için eğitilmesinin zorluğu nedeniyle projenin 1967’de terk edildiğini açıkladı.

Maliyeti 20 milyon dolar

CIA’in Kremlin’e casus bir kedi göndermek için çalıştığı ilk kez istihbarat ajansının bazı belgelerinin gizliliği kaldırıldığı 2001 yılında kamuya duyuruldu.

Eski bir CIA görevlisi olan Victor Marchetti, Akustik kedi projesinin yaklaşık 20 milyon dolara (yaklaşık 167 milyon lira) mal olduğunu söyledi.

Kremlin'den bilgi sızdırmak için eğitildi

CIA belgelerinde, kedinin kulak kanalına bir mikrofon ve kafatasının tabanına küçük bir radyo vericisi yerleştirdirildiği belirtiliyor. Bu basit cihazlarla donatılmış kedinin, Sovyet elçiliklerine ve Kremlin’e gizlice girmek için eğitilmeye çalıştığı ifade ediliyor.

Belgeler, ayrıca casus kedinin hareketini uzaktan kumandalı bir araba gibi etkili bir şekilde kontrol etmek için çalıştıklarını açıklıyor.